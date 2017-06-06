Гигантский след из Пиньяна: реальный великан или подделка?

Истории и рассказы о гигантских существах, населяющих Землю, встречаются почти во всех древних культурах и цивилизациях. Они передавались из поколения в поколение и существуют по сей день. Однако более-менее конкретных доказательств, подтверждающих существование гигантов, пока нет, если не принимать во внимание несколько обнаруженных огромных следов, которые датируются миллионами лет. Местные жители обычно называют такие следы «следами богов». Могут ли учебники истории и наши знания об эволюции быть ошибочными?





Гигантский след из Пиньяна

В августе 2016 года группа фотографов обнаружила след гигантской человеческой стопы в деревне Пиньян в провинции Гуйчжоу, юго-запад Китая. Длина следа составляла 57 см в длину, 20 см в ширину и 3 см в глубину. Учитывая, что размер ноги современного человека намного меньше, это открытие можно счесть удивительным, а также порождающим вопрос, а что мы, собственно, знаем о человеческой истории и эволюции.





Однако ни один авторитетный источник не опубликовал какую-либо работу по этой теме ни в СМИ, ни в научных сообществах. Тем не менее, многие любители теорий заговора подхватили оригинальную статью с этой информацией и увязали ее с другими предполагаемыми гигантскими следами.





Происхождение следов

Веб-сайты для любителей горячих фактов утверждают, что археолог Майкл Теллинджер датировал один из этих следов примерно в 200 миллионов лет. В 2012 году Тиллинджер якобы нашел еще один след в Африке и заявил, что это одно из самых красноречивых доказательств того, что когда-то по планете бродили гиганты.





Третий след был обнаружен в Боливии, но агентство CNN сообщило, что это отпечаток большого плотоядного динозавра, а не древнего гиганта. До этого в 1987 году Джерри Макдональд нашел в Нью-Мексике еще один массивный след длиной в 100 см и возрастом предположительно в 290 миллионов лет. Этот отпечаток «приписали» тоже динозавру, хотя он и озадачил палеонтологов.

Непрозрачное доказательство

Утверждения, сделанные этими теоретиками заговора, не имеют никакого веса, когда речь заходит о каких-либо академических исследованиях. Гигантский след в Пиньяне, оставшийся в твердом граните, якобы нереален, поскольку в граните вообще нельзя оставить следы.

Кроме того, камню скорее более 3 миллиардов лет, а не 200 миллионов. Таким образом, обнаружение все новых и новых отпечатков порождает все больше вопросов. Могут ли эти следы быть свидетельством существования древних гигантских людей, возможно даже наших предков? Пока нет уверенности. Но находки все равно интересные и загадочные.

Текст: Flytothesky.ru