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Мужчина стрижет газон на фоне гигантского торнадо

07.06.2017 15:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Несмотря на просьбы дочери, канадец Теунис Уэсселс продолжил хладнокровно стричь газон во время торнадо.

Мужчина стрижет газон на фоне гигантского торнадо

Что нужно делать, когда на улице бушует торнадо? Два варианта: спрятаться в подвале и стричь газон.

Теунис Уэсселс выбрал второе.

Его жена Сесилия спала в доме, когда ее разбудила девятилетняя дочь. Девочка пыталась убедить отца войти внутрь, но безуспешно, потому решила поднять мать.

Сесилия выглянула в окно и увидела, что ее муж хладнокровно выполняет свои домашние обязанности, а именно стрижет траву, в то время как совсем рядом кружит торнадо.

По словам Сесилии, Теунис был «полностью осведомлен» об урагане, но «совсем не обеспокоился», так как он недавно посетил семинар по охоте за бурями.

My beast mowing the lawn with a breeze in his hair

Posted by Cecilia Wessels on Freitag, 2. Juni 2017

Тогда и Сесилия вышла на улицу и сделала фото своего работающего супруга.

Не потому, что она сочла, что работать во дворе во время природного катаклизма было особенно странным занятием, а потому, что она хотела показать своим родителям, живущим в ЮАР, как выглядит торнадо. Само семейство Уэсселс переехало в Канаду из Южной Африки семь лет назад.

Сесилия опубликовала снимок в Интернете и получила массу внимания и шквал комментариев, в которых ее мужа назвали «Чаком Норрисом с газонокосилкой».

Многие люди спрашивали, почему Теунис выбрал именно этот момент, чтобы заняться работой во дворе.

«Мне кажется, что большинство людей здесь стригут газоны перед дождем, поэтому он подумал, что это наилучший момент, а в результате стал знаменитым, – объяснила Сесилия. – Это был просто хороший день, чтобы постричь газон».

Мужчина стрижет газон на фоне гигантского торнадо

Буря обошла дом семьи Уэсселс и полностью исчезла через пять минут после того, как Сесилия сделала снимок.

Тем не менее, видео с торнадо смотрятся весьма зрелищно.Мужчина стрижет газон на фоне гигантского торнадо

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Несмотря на просьбы дочери, канадец Теунис Уэсселс продолжил хладнокровно стричь газон во время торнадо. Что нужно делать, когда на улице бушует торнадо? Два...

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