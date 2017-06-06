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Что говорил маркетолог Траут о Беларуси и рынке
07.06.2017 16:13 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
О смерти отца концепции маркетинговых войн и идеи позиционирования
Траут за свою долгую карьеру не только работал со многими мировыми брендами, но и посещал Беларусь — в республике он рассуждал не только о маркетинге в целом, но и о формировании бренда Беларуси и о том, что мешает стране развивать свой рынок.
Sputnik собрал самые яркие цитаты Джека Траута — о Беларуси, брендах и рынках.
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Всемирно известный маркетолог, рекламист, бизнесмен, автор нескольких бестселлеров о позиционировании и маркетинговых войнах Джек Траут говорил и писал простые и...
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