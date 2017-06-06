Что говорил маркетолог Траут о Беларуси и рынке

О смерти отца концепции маркетинговых войн и идеи позиционирования Джека Траута стало известно в среду , хотя сам он скончался еще в понедельник. Причиной смерти великого экономиста стал рак кишечника, ему было 82 года.

Траут за свою долгую карьеру не только работал со многими мировыми брендами, но и посещал Беларусь — в республике он рассуждал не только о маркетинге в целом, но и о формировании бренда Беларуси и о том, что мешает стране развивать свой рынок.

Sputnik собрал самые яркие цитаты Джека Траута — о Беларуси, брендах и рынках.