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Что говорил маркетолог Траут о Беларуси и рынке

07.06.2017 16:13 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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О смерти отца концепции маркетинговых войн и идеи позиционирования Джека Траута стало известно в среду, хотя сам он скончался еще в понедельник. Причиной смерти великого экономиста стал рак кишечника, ему было 82 года.

Траут за свою долгую карьеру не только работал со многими мировыми брендами, но и посещал Беларусь — в республике он рассуждал не только о маркетинге в целом, но и о формировании бренда Беларуси и о том, что мешает стране развивать свой рынок.

Sputnik собрал самые яркие цитаты Джека Траута — о Беларуси, брендах и рынках.

 
 
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Всемирно известный маркетолог, рекламист, бизнесмен, автор нескольких бестселлеров о позиционировании и маркетинговых войнах Джек Траут говорил и писал простые и...

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