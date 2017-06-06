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Неумелый художник допустил на этом рисунке ошибки. Сможете их найти?

07.06.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Продолжаем публиковать интересные головоломки на внимательность. На этот раз вам предстоит найти ошибки на этом рисунке. Неумелый художник ошибся в семи моментах. Сможете обнаружить их все?

Неумелый художник допустил на этом рисунке ошибки. Сможете их найти?

 

Если справились, то обязательно поделитесь задачей с друзьями!

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Продолжаем публиковать интересные головоломки на внимательность. На этот раз вам предстоит найти ошибки на этом рисунке. Неумелый художник ошибся в семи моментах....

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