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Неумелый художник допустил на этом рисунке ошибки. Сможете их найти?
07.06.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Продолжаем публиковать интересные головоломки на внимательность. На этот раз вам предстоит найти ошибки на этом рисунке. Неумелый художник ошибся в семи моментах. Сможете обнаружить их все?
Если справились, то обязательно поделитесь задачей с друзьями!
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Продолжаем публиковать интересные головоломки на внимательность. На этот раз вам предстоит найти ошибки на этом рисунке. Неумелый художник ошибся в семи моментах....
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