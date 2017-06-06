Неумелый художник допустил на этом рисунке ошибки. Сможете их найти?

Продолжаем публиковать интересные головоломки на внимательность. На этот раз вам предстоит найти ошибки на этом рисунке. Неумелый художник ошибся в семи моментах. Сможете обнаружить их все?





Если справились, то обязательно поделитесь задачей с друзьями!

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