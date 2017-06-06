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Фото первого и последнего дня в первом классе
07.06.2017 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Для многих детей фотографирование в первый и последний день учебного года позволяет им сравнить, насколько они выросли и повзрослели. Для 7-летней Софи Эбер такие фото
В последний день Софи в первом классе ее учитель сфотографировал девочку, держащую в руках свое фото в первый день учебного года. На первой фотографии у Софи нет волос и бровей, но есть трубка в носу. На фото в последний день учебного года у неё уже нет трубки, но есть шикарные кудряшки. Весь свой первый класс Софи восстанавливалась после борьбы с раком.
Софи диагностировали нейробластому в феврале 2016 года. Ее мать, Бетани Эбер, говорит, что на протяжении всей болезни Софи выдержала шесть этапов химиотерапии, 14 этапов облучения, девятичасовую операцию по удалению опухоли и пять этапов иммунотерапии. 10 июля 2016 года врачи объявили, что рак побежден, но поскольку вероятность рецидива у Софи высока, она каждые три месяца ездит из Канзас-Сити (Миссури) в Нью-Йорк для обследования.
«Если рак побежден, нельзя расслабляться, – говорит Бетани. – Софи должна продолжать сражаться».
Бетани рассказывает, что на фото с первого школьного дня в первом классе Софи уже без рака, но все еще в процессе восстановления после химиотерапии, и в носу у неё была трубка для поддерживающего питания. За год девочка окрепла и очень изменилась, что видно в её последний день учебного года и первого класса.
«Она потеряла много веса, у нее была трубка в носу, потому что она не могла самостоятельно есть, у нее не было ни волос, ни бровей, ни ресниц, – рассказывает Бетани. –Это действительно потрясающая фотография, чтобы заметить такую разницу».
2 июня 2017 года Бетани опубликовала фотографию Софи в социальных сетях и написала в заголовке, что ее дочь «надрала раку задницу». В результате было получено множество положительных отзывов и комментариев, как от семей, пострадавших от рака, но благодаря Софи, получивших надежду, так и от людей, которых Софи вдохновила по-другому взглянуть на мир.
«Мы хотели показать, что так бывает, что это сложно, но дети могут справиться, и они могут стать сильнее… мы хотели дать надежду и подбодрить», – сказала Бетани.
Что же Софи думает о том, что ее фотография становится настолько популярной? Она широко улыбается и говорит, что рада, что это поддерживает людей.
Миссия выполнена, Софи.
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Для многих детей фотографирование в первый и последний день учебного года позволяет им сравнить, насколько они выросли и повзрослели. Для 7-летней Софи Эбер такие...
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