10 качеств эмоционально зрелых мужчин

Зрелость – качество, которое приобретается не столько с возрастом, сколько с опытом, когда человек становится сознательным и не боится заглянуть в лицо трудностям. Что отличает мужчину взрослого от слабого и эмоционально зависимого? Перед вами 10 качеств, которые свойственны только зрелым партнерам.





1. Не боится быть чувственным

Мужественность – это базовая уверенность в себе, которая никак не зависит от уровня эмоциональности. Быть романтиком, не бояться выражать подлинные чувства к своей партнерше – не признак слабости, наоборот. Зрелый мужчина способен демонстрировать колоссальную глубину чувств.

2. Не станет подвергать партнершу насилию

Зрелый мужчина никогда не поднимет руку на свою женщину и уж точно воздержится от морально прессинга. Тяжелое детство, плохое настроение или желание сбросить напряжение – не повод выплескивать злобу на партнершу, он знает цену уважению.

3. Умеет думать о последствиях

Зрелые мужчины планируют жизнь, а не плывут по течению. Они умеют закладывать ростки на будущее, потому заботятся о завтрашнем дне. Прожигание жизни, кутеж без тормозов им не свойственен, хотя некоторая доля спонтанности порой используется как приправа к серым будням.

4. Не ноет перед лицом трудностей

Зрелый партнер не любит жаловаться по пустякам, так как не видит в этом особого смысла. Он старается окружить себя позитивно настроенными людьми, заботится прежде всего о решении проблемы, тем самым экономя свое время.

5. Быстро забывает обиды

Явный признак незрелости партнера – неспособность отпустить обиды, желание задеть в ответ, да побольнее. Зрелый мужчина умеет отпускать прошлое, чтобы легче двигать вперед. Он не боится признавать ошибки и просить прощение, если был не прав. Лелеять «обидки» – не его стиль.

6. Не занижает самооценку своей женщине

Такой мужчина уверен в себе, а потому не станет унижать партнершу, чтобы прикрыть собственные слабости. Он никогда не опустится до унижений ее внешности, умственных способностей или талантов, потому что знает, он выбирал равную себе женщину, которая достойна восхищения и поддержки.

7. Уважает личное пространство в отношениях

У него нет необходимости контролировать ее круг общения или контакты, он обладает достаточным уровнем самоуважения, доверие для него не пустой звук. Зрелый мужчина не будет унижать себя чтением чужой переписки или слежкой, он понимает, что такое личные границы.

8. Не станет убегать от проблем

Эмоционально зрелый мужчина не боится встретиться лицом к лицу с трудностями, потому что умеет принимать быстрые и действенные решения. Между собственным комфортом и защитой близких он всегда выберет второе, потому что счастье своей семьи у него в приоритете.

9. Не озабочен производимым впечатлением

Он не зависит от мнения окружающих, не нуждается в восхищении или похвале, а потому не станет действовать из желания угодить. Им движут собственные мотивы, желание развиваться и быть лучшим в своей сфере, выбирать то, что интересно в первую очередь ему самому.

10. Не игнорирует чувства своей женщины

Зрелый мужчина понимает, любимая женщина – тот самый человек, который будет находится с ним рядом всю жизнь, а потому глупо отрицать ее влияние на него самого. Чем она счастливее, тем лучше и ему тоже. Потому он прислушивается к ее мнению и желаниям, помогает справляться с жизненными неурядицами, проявляет заботу.

Зрелый мужчина не останавливается на достигнутом, довольствоваться малым – не его метод. Он получает удовольствие от жизни в процессе преодоления себя, открывая новые грани неизведанного, становясь на голову выше прошлого. Он знает, пока работаешь над собой – ты на плаву, пока движешься в верном направлении – у тебя есть, ради чего жить.

Текст: Flytothesky.ru