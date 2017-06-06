15 вариантов проявления эго, от которых пора уйти

Все желания человека, его цели и страхи берут начало из эго. Именно эго считается источником душевных страданий, так как дает человеку ложную идентификацию, вынуждая ориентироваться на ощущение собственной важности, ценность тех объектов, которыми он владеет. Так, фанатик утверждает свою значимость через обожествление вещей, от которых фанатеет. Музыкант ищет подтверждение своего величия в наличии «знаковых» творений. Любящий муж отождествляет свою ценность с любовью жены. Как видим, эго – это всегда отождествление с чем-то вне нас самих. Но прийти к себе настоящему можно, только освободившись от него. И для этого нужно понимать, как эго себя выражает.





Ложное «я» или 15 вариантов проявления Эго

1. Жажда всеобщего внимания

Выражается в попытке получить признание окружающих людей, эпатировать публику внешним видом, дороговизной одежды, острым умом, юмором и другими понтами, цель которых – покрасоваться, показать себя особенным и подпитать эго.

2. Вызов в стиле «кто круче?»

Особенно такой человек любит меряться яйцами, чтобы доказать обществу, кто здесь самый главный. «Я всех сделаю!» — заявляет завышенное ЧСВ. «Ваши проблемы – ерунда, а мои трудности – ого-го».

3. Удовольствие от комплиментов

Эго просто обожает похвалы и почести в свой адрес: «какой же вы умный и продвинутый», «без вас ничего бы не было». Осознание собственной значимости раздувает самооценку, как воздушный шар.

4. Любовь к спорам

Привычка любыми неправдами отвоевывать свою точку зрения в споре, отстаивать собственное видение ситуации – не больше, чем попытка защитить свои ценности, скрыть внутреннюю неуверенность, отстоять часть своего «я».

5. Самолюбование

Когда мы смотрим на себя как бы со стоны и при этом восхищаемся – это тоже своеобразный способ подпитки эго. Что уже говорить о «скромниках», которые высказываются о себе, как о гениях, великих людях или исторических персонах, на деле таковыми не являясь.

6. Желание наставлять

Снисходительная улыбка, неуважение к «глупому» собеседнику, желание открыть ему глаза и показать «путь истинный» — еще один пример раздутого эго. Такой человек мнит себя гуру и то и дело лезет поучать.

7. Повышенное внимание к чужим недостаткам

«Окружающие – бездари, которые все делают не так. Мне виднее, как лучше!» Правда в том, что такой человек зациклен на недостатках других вместо того, чтобы работать с самим собой и развиваться. Он критикует чужую глупость и не видит свою.

8. Привычка оправдываться

Он так боится потерять ореол «хорошего» в глазах других, что вынужден жить с постоянным чувством вины и страхом разоблачения. Такой человек защищает свою ценность постоянными оправданиями, списывает неудовольствие окружающих на то, что его просто неправильно поняли.

9. Постоянное заискивание

Он так хочет казаться важным и нужным, что готов лизать пятую точку своим более могущественным покровителям, только бы снискать их расположение и не потерять кормушку. Эго боится лишится статуса, с которым привыкло ассоциировать свое «я».

10. Самобичевание

Эго может принимать и изощренные формы, превращая человека в настоящего мазохиста, который ненавидит себя и подкармливает чувство вины. «Я такой плохой, потому что не сделал / не смог / обидел / подставил / опоздал».

11. Обманчивая скромность

Эго любит играть на публику, разыгрывая из себя «мистера скромняшку» только для того, чтобы выглядеть еще круче. «Право, ну что вы все обо мне?» Человек надевает напускную скромность, дабы показаться вежливым и приятным.

12. Требование вендетты

Только эго любит отвечать ударом на удар под видом восстановления справедливости или борьбы за правду. Желание подколоть противника, поставить заигравшегося на место, отомстить за болезненную обиду – бессознательные происки раненого «я», которое прикрывается «благородными» мотивами.

13. Героическое поведение

Героизм – это доспехи эго, которые надевает человек, чтобы бороться с миром, который его не устраивает. Образ мученика, что до последнего стоит за «идею», страдальца, который пошел против системы – очередное ложное «я». Истинного героя выдают терпение, железная воля и каторжный труд.

14. Гнев и раздражение

Эго очень возмущается, когда ему мешают, постоянно перебивают, отвлекают, обыгрывают, не прислушиваются к советам, и ни капли не угождают. Оно впадает в ярость, если что-то идет не по его сценарию.

15. Тревога и сомнения

Наконец, если человек зациклен на оценках своей деятельности, если зависит от одобрения большинства и боится перемен – он тоже раб эго. Озабоченность своей внешностью, наличием или отсутствием каких-то качеств, манипулирование статусом – это нежелание потерять ценность в глазах других. Именно эго постоянно спрашивает: «Я хороший?» «Я нравлюсь?» «Я нужен?»

Избавиться от давления эго можно в том случае, если постараться быть честным с собой и не привязываться к привычному образу себя, своей жизни, к дорогим людям или вещам. Нужно чаще согласовывать внешнюю и внутреннюю реальность, не придавать большого значения окружающим событиям, прекратить искать подпитку собственной значимости. Живите настоящим, узнавайте себя с разных сторон и культивируйте осознанность – только тогда познаете вкус свободы.

Текст: Flytothesky.ru