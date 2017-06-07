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Порядок регистрации иностранцев в Беларуси будет упрощен с 15 июня

07.06.2017 21:08 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Белорусское правительство приняло постановление, которым упрощается процедура регистрации иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь более чем на пять дней, сообщил телеканал ОНТ.

Порядок регистрации иностранцев в Беларуси будет упрощен с 15 июня
© youtube / BelarusMFA
МИД: по "безвизу" с февраля в Беларусь приехали 15 тыс. туристов

Согласно решению Совмина, в частности, у иностранцев с 15 июля появится возможность электронной регистрации по прибытии в Минск. Регистрироваться можно будет через интернет на Едином портале электронных услуг.

Сейчас, если иностранец приезжает в Беларусь на срок более пяти дней, он лично должен зарегистрироваться в органах по гражданству и миграции. Это можно также сделать в гостинице или агроусадьбе. 

В начале 2017 года вступил в силу указ президента, согласно которому граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, при условии, что въезд будет осуществлен через Национальный аэропорт Минск, а срок пребывания иностранцев в стране не превысит пять суток. Как ранее сообщили в МИД Беларуси, за время действия безвизового режима в страну въехали по нему более 15 тысяч иностранных граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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С 15 июля 2017 года иностранцы, прибывшие более чем на пять дней в Беларусь, смогут пройти электронную регистрацию.

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