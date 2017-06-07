Соглашение о союзной визе Минск и Москва могут подписать до конца года

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь и Россия могут подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, до конца этого года, заявил посол РФ в республике Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.



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После введения в Беларуси с февраля 2017 года безвизового режима российская сторона заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка". В РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.

"В этой ситуации мы работаем над документом о едином визовом пространстве, о взаимном признании виз белорусских и российских, и проект межгосударственного договора уже есть, белорусская сторона его посмотрела, внесла свои замечания и нам направила. Два МИДа над этим работают. Я думаю, оно реализуется в виде межправсоглашения о едином визовом пространстве до конца этого года, может быть, чуть позже", — сказал дипломат.

По его словам, перевод белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов продиктован стремлением РФ защитить себя от международного терроризма. В то же время посол признал, что здесь существуют некоторые шероховатости, поскольку не все российские аэропорты имеют международные терминалы.

"Мы въезд сделаем совсем свободным и прозрачным для россиян и белорусов. Но в Москве есть международные коридоры, а в каком-то городе для чартерных рейсов надо отдельно с пограничниками договариваться. Притрется все и встанет на свои места, важно, чтобы скорей", — добавил он.

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