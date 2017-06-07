ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соглашение о союзной визе Минск и Москва могут подписать до конца года

08.06.2017 08:56 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь и Россия могут подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, до конца этого года, заявил посол РФ в республике Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Соглашение о союзной визе Минск и Москва могут подписать до конца года
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: мы просто обязаны быть открытыми для бизнеса и туристов

После введения в Беларуси с февраля 2017 года безвизового режима российская сторона заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка". В РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.

"В этой ситуации мы работаем над документом о едином визовом пространстве, о взаимном признании виз белорусских и российских, и проект межгосударственного договора уже есть, белорусская сторона его посмотрела, внесла свои замечания и нам направила. Два МИДа над этим работают. Я думаю, оно реализуется в виде межправсоглашения о едином визовом пространстве до конца этого года, может быть, чуть позже", — сказал дипломат.

По его словам, перевод белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов продиктован стремлением РФ защитить себя от международного терроризма. В то же время посол признал, что здесь существуют некоторые шероховатости, поскольку не все российские аэропорты имеют международные терминалы.

"Мы въезд сделаем совсем свободным и прозрачным для россиян и белорусов. Но в Москве есть международные коридоры, а в каком-то городе для чартерных рейсов надо отдельно с пограничниками договариваться. Притрется все и встанет на свои места, важно, чтобы скорей", — добавил он.

Подробнее читайте в полной версии интервью на Sputnik. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России в Беларуси Суриков уверен, что шероховатости с переносом белорусских авиарейсов в международные терминалы вскоре исчезнут.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Порядок регистрации иностранцев в Беларуси будет упрощен с 15 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика