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Этот парень получает звание продавца года!

08.06.2017 11:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Молодой парень из провинции переехал в большой город и отправился в огромный гипермаркет в поисках работы, надеясь устроиться продавцом.

Менеджер, оглядев парня, скептически спросил: «Ну опыт продаж у тебя хотя бы есть?»

«Да, я работал продавцом у себя в городе», – уверенно ответил парень.

Менеджер решил дать парню шанс и предложил ему поработать один день, чтобы тот показал результаты.

«Ты можешь приступить завтра, а в конце дня мы подсчитаем выручку и посмотрим, насколько ты нам подходишь»

Весь день парень усердно выполнял свои обязанности в торговом зале, а когда магазин вечером закрылся, менеджер подошел к нему и строго спросил: «И сколько продаж за сегодня ты сделал?»

«Одну»

«Как одну? Наши продавцы делают в среднем 20 или 30 продаж в день. А на какую сумму хоть была твоя одна продажа?»

«101 237 долларов»

«101 237 долларов!!!!! Что же ты ухитрился продать на эту сумму?»

«Сначала я продал покупателю маленький крючок для рыбы, затем я продал ему средний крючок для рыбы, затем я продал ему большой крючок для рыбы, а затем я продал ему новую удочку. После я поинтересовался у него, где он ловит рыбу. Он сказал, что на западном побережье, поэтому я предположил, что ему понадобится лодка, и мы отправились в отдел лодок, где я продал ему модель Chris Craft с двухмоторным двигателем. Покупатель засомневался и сказал, что у него слишком слабенькое авто для такой лодки и может её не потянуть. Поэтому я отвел его в автомобильный отдел, и он выбрал себе машину помощнее»

Менеджер схватился за голову и закричал: «Ты хочешь сказать, что покупатель пришел, чтобы купить рыболовный крючок, а ты продал ему и удочку, и лодку, и машину?»

Парень пожал плечами: «Вообще-то он пришел купить пачку тампонов для жены, а я сказал ему, что раз выходные все равно не задались, то почему бы ему не съездить на рыбалку».Этот парень получает звание продавца года!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Молодой парень из провинции переехал в большой город и отправился в огромный гипермаркет в поисках работы, надеясь устроиться продавцом. Менеджер, оглядев парня,...

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