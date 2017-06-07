5 основных проблем в отношениях у разных знаков зодиака

У всех нас есть разные представления о том, какими мы хотим видеть наши отношения, однако проблема возникает тогда, когда у двух партнеров эти представления разные. Либо вы научитесь находить компромиссы и притираться друг к другу, либо отношения не сработают. Кроме того, у любого человека есть собственный набор личностных характеристик, которые могут быть или милыми и забавными, или неприятными и даже неприемлемыми. Каковы же наиболее распространенные проблемы в отношениях у каждого знака зодиака?





1. Овен

1. Вы принимаете решения, не консультируясь со своим партнером.

2. Вы не понимаете, почему партнер не желает участвовать в том, что делаете вы.

3. Вы из всего устраиваете соревнование.

4. Вы не приемлете отказов и плохо воспринимаете слово «нет».

5. Вы постоянно идете на риски с негативными последствиями для вас и вашего партнера.

2. Телец

1. Вы человек жесткий и любите, чтобы последнее слово было только за вами.

2. Вы спорите и отказываетесь смотреть на вещи с точки зрения другого человека.

3. Вы можете выложить кучу денег за статусные вещи, даже если у вас совсем плохо с финансами.

4. Вы способны всерьез обидеться, если ваши желания в сексуальном плане не выполняются.

5. Вы постоянно даете оценочные суждения партнеру, но держите их в себе.

3. Близнецы

1. Вы всегда задаетесь вопросом, можете ли вы быть лучше своего партнера или обойти его в чем-либо.

2. Вы человек настроения, но не озвучиваете то, что вас беспокоит.

3. Вы обещаете что-то сделать для своего партнера и забываете об этом.

4. Вы откладываете все до такой степени, что у вас накапливается куча дел.

5. Вам нередко становится скучно в отношениях.

4. Рак

1. Вам нужно постоянное внимание.

2. Вы можете стать слишком навязчивым и быть чрезмерным собственником.

3. У вас молниеносно меняется настроение, и вашему партнеру сложно подстраиваться под эти перепады.

4. Вы можете быть очень обидчивым, и партнер не знает, на что вы можете болезненно среагировать в этот раз.

5. Вы убеждены, что ваш партнер бросит вас, потому предпочитаете уйти первым.

5. Лев

1. Для вас важно, чтобы ваши отношения выглядели идеально со стороны.

2. Вы можете быть очень властным и контролировать своего партнера.

3. Вы слишком много флиртуете с другими, но чересчур ревностно относитесь к своему партнеру.

4. Вы иногда говорите своему партнеру неприятные и унизительные вещи.

5. Вы вмешиваетесь в жизнь других людей, не имея на это оснований.

6. Дева

1. Вы настаиваете на том, чтобы самому все делать, а затем сами же возмущаетесь этим фактом.

2. Вы считаете, что всегда правы и отказываетесь признавать свои ошибки.

3. Вы беспокоитесь буквально обо всем.

4. Вы сторонник шаблонов, традиций и устоявшихся моделей, потому вы не понимаете более прогрессивного или инновационного партнера.

5. Вы человек нервный и склонны активно критиковать и своего партнера, и себя.

7. Весы

1. Вы держите все в себе и молчите, а потом яростно взрываетесь.

2. Вы хотите, чтобы партнер уделял вам максимум своего времени.

3. Вы постоянно сомневаетесь во всех своих действиях и в действиях своего партнера.

4. Вы нелегко принимаете решения, но как только вы это сделаете, вы продолжаете колебаться.

5. Вы иногда выбираете своих партнеров из жалости и сочувствия, желая спасти их своей любовью.

8. Скорпион

1. Вы можете быть очень невнимательны к чувствам своего партнера.

2. Вы терпеть не можете лжи, даже если она реально во благо.

3. Вы не избегаете конфликта, вы, напротив, его всегда ищете.

4. У вас мощный сексуальный аппетит, и ваш партнер должен быть в состоянии вам соответствовать.

5. У вас проблемы с управлением гневом, и вы можете приходит в ярость в считанные секунды.

9. Стрелец

1. Для вас важна физическая привлекательность, но вы все равно должны быть красивее партнера.

2. Вы, как правило, живете сегодняшним днем и вообще не думаете о будущем.

3. Вы предпочитаете независимость и минимум обязательств.

4. У вас проблемы с границами: если ваш партнер что-то скрывает от вас, вы станете это тщательно выяснять.

5. Вы предпочитаете развлечения работе.

10. Козерог

1. Вы выбираете не тех партнеров и сразу же надеваете розовые очки.

2. Вы так отчаянно нуждаетесь в отношениях, что найдете миллион оправданий не самому лучшему партнеру.

3. Вы слишком много работаете и уделяете отношениям непозволительно мало времени.

4. У вас проблемы с распределением финансов. Вы считаете, что вам не нужно делиться своими деньгами, но ваш партнер делиться с вами должен.

5. Вы суетливы и быстро раздражаетесь, если ваш партнер делает что-то не так, как вам нравится.

11. Водолей

1. Вы не выдерживаете эмоции в ваш адрес и закрываетесь.

2. Вы очень чувствительны к своим собственным потребностям и интересам.

3. Вы раздражаетесь, если считаете, что ваш партнер не поддерживает ваши взгляды и идеи.

4. Вы очень независимы и приходите в бешенство, если ощущаете хоть малейший контроль со стороны.

5. Вы часто чувствуете, что ваш партнер просто вас не понимает.

12. Рыбы

1. Вы чересчур чувствительны и уязвимы и долго помните все болезненные моменты.

2. Вы, как правило, хотите, чтобы все важные решения принимал ваш партнер.

3. Вы всегда во всех и во всем сомневаетесь, что нередко чревато неприятными последствиями.

4. Иногда вы так уходите в себя, что перестаете слышать и слушать своего партнера.

5. Вы тянете за собой груз прошлых отношений, что всегда мешает вашим текущим отношениям.

Текст: Flytothesky.ru