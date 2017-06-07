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50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

08.06.2017 13:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда искусство фотошопа решительно проигрывает фантазии природы и человеческой изобретательности… Перед вами полсотни удивительных видов и объектов, глядя на которые хочется протереть глаза или даже ущипнуть себя, проверяя реальность увиденного.

1. Салар де Уюни, крупнейший в мире солончак

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

2. Деревья в парке Шенбрунн

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

3. «Зависшая в воздухе» лодка

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

4. Линзовидные Облака

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

5. Рельефная формация Женгйе Дансья в провинции Ганьсу, Китай

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

6. Сгоревший столб в поселке Рудня

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

7. «Османское здание» на проспекте Жоржа V В Париже

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

8. Замерзший пруд в Швейцарии

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

9. Отражающийся в луже склад пиломатериалов

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

10. Это оригинальное платье

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

11. Скульптура в Новой Зеландии

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

12. Волнисто-бугристые облака Undulatus Asperatus

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

13. «Книгопад» – скульптура Алисии Мартин

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

14. Облака Мамматус

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

15. Результат утечки токсичных отходов. Деревья в Западной Венгрии

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

16. Парень бросил пару картофельных снэков в кофе и увидел смотрящую на него птицу

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

17. Песчаные дюны в пустыне Намиб, Намибия

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

18. Пещера светлячков, Новая Зеландия

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

19. Трехмерная иллюзия «Глобус», сделанная из травы возле парижской мэрии

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

20. Удачный подбор одежды у этой девушки

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

21. Светящийся фитопланктон на мальдивском пляже

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

22. Команда, состоящая из ученых, инженеров и двух пилотов воздушных шаров мирового класса успешно осуществила запуск дома с помощью 300 шариков.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

23. Собака, сфотографированная в удачной перспективе

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

24. Голубой пруд в Японии

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

25. Провал грунта в центре Гватемалы

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

26. Никобарский голубь

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

27. Озеро Ретба, Сенегал

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

28. Наполовину разрисованная комната в отеле, Марсель, Франция

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

29. Рулонные облака

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

30. Лесные скульптуры

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

31. Розовый кузнечик, чей цвет является результатом редкой генетической мутации.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

32. Искусство под ногами

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

33. Красные растения на пляже в Паньцзинь, Китай

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

34. Левая сторона – отражение в зеркале. Правая – девушка, стоящая позади прозрачного стекла.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

35. Кукуруза «Стеклянная жемчужина»

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

36. Рыбаки на лодке пересекают заросшее водорослями озеро в Китае.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

37. Художница превратила свою маленькую студию в сюрреалистический пейзаж из сновидений.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

38. Трехмерное искусство Джорджа Русе

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

39. Инсталляция «Дыра в доме»

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

40. Боди арт Алексы Медэ

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

41. Фонтат «Волшебный кран»

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

42. Озеро Силван, Государственный парк Кастера, Канада

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

43. Оптические иллюзии на парковке

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

44. Сетениль-де-лас-бодегас – испанский город в скале

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

45. Заповедник Сундарбан, Индия

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

46. Эта фотография сделана с использованием набора масштабных моделей и участием настоящей девушки.

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

47. Национальный парк Банфф, Альберта, Канада

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

48. Курица породы айям семани

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

49. И снова боливийский солончак Салар де Уюни – неиссякаемый источник нереальных фотографий

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

50. С такой чистой водой кажется, что лодка просто парит в воздухе

50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

 
 
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