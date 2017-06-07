50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом

Иногда искусство фотошопа решительно проигрывает фантазии природы и человеческой изобретательности… Перед вами полсотни удивительных видов и объектов, глядя на которые хочется протереть глаза или даже ущипнуть себя, проверяя реальность увиденного.

1. Салар де Уюни, крупнейший в мире солончак





2. Деревья в парке Шенбрунн





3. «Зависшая в воздухе» лодка





4. Линзовидные Облака





5. Рельефная формация Женгйе Дансья в провинции Ганьсу, Китай





6. Сгоревший столб в поселке Рудня





7. «Османское здание» на проспекте Жоржа V В Париже





8. Замерзший пруд в Швейцарии





9. Отражающийся в луже склад пиломатериалов





10. Это оригинальное платье





11. Скульптура в Новой Зеландии





12. Волнисто-бугристые облака Undulatus Asperatus





13. «Книгопад» – скульптура Алисии Мартин





14. Облака Мамматус





15. Результат утечки токсичных отходов. Деревья в Западной Венгрии





16. Парень бросил пару картофельных снэков в кофе и увидел смотрящую на него птицу





17. Песчаные дюны в пустыне Намиб, Намибия





18. Пещера светлячков, Новая Зеландия





19. Трехмерная иллюзия «Глобус», сделанная из травы возле парижской мэрии





20. Удачный подбор одежды у этой девушки





21. Светящийся фитопланктон на мальдивском пляже





22. Команда, состоящая из ученых, инженеров и двух пилотов воздушных шаров мирового класса успешно осуществила запуск дома с помощью 300 шариков.





23. Собака, сфотографированная в удачной перспективе





24. Голубой пруд в Японии





25. Провал грунта в центре Гватемалы





26. Никобарский голубь





27. Озеро Ретба, Сенегал





28. Наполовину разрисованная комната в отеле, Марсель, Франция





29. Рулонные облака





30. Лесные скульптуры





31. Розовый кузнечик, чей цвет является результатом редкой генетической мутации.





32. Искусство под ногами





33. Красные растения на пляже в Паньцзинь, Китай





34. Левая сторона – отражение в зеркале. Правая – девушка, стоящая позади прозрачного стекла.





35. Кукуруза «Стеклянная жемчужина»





36. Рыбаки на лодке пересекают заросшее водорослями озеро в Китае.





37. Художница превратила свою маленькую студию в сюрреалистический пейзаж из сновидений.





38. Трехмерное искусство Джорджа Русе





39. Инсталляция «Дыра в доме»





40. Боди арт Алексы Медэ





41. Фонтат «Волшебный кран»





42. Озеро Силван, Государственный парк Кастера, Канада





43. Оптические иллюзии на парковке





44. Сетениль-де-лас-бодегас – испанский город в скале





45. Заповедник Сундарбан, Индия





46. Эта фотография сделана с использованием набора масштабных моделей и участием настоящей девушки.





47. Национальный парк Банфф, Альберта, Канада





48. Курица породы айям семани





49. И снова боливийский солончак Салар де Уюни – неиссякаемый источник нереальных фотографий





50. С такой чистой водой кажется, что лодка просто парит в воздухе



