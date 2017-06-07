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50 поразительных фотографий, не тронутых фотошопом
08.06.2017 13:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда искусство фотошопа решительно проигрывает фантазии природы и человеческой изобретательности… Перед вами полсотни удивительных видов и объектов, глядя на которые хочется протереть глаза или даже ущипнуть себя, проверяя реальность увиденного.
1. Салар де Уюни, крупнейший в мире солончак
2. Деревья в парке Шенбрунн
3. «Зависшая в воздухе» лодка
4. Линзовидные Облака
5. Рельефная формация Женгйе Дансья в провинции Ганьсу, Китай
6. Сгоревший столб в поселке Рудня
7. «Османское здание» на проспекте Жоржа V В Париже
8. Замерзший пруд в Швейцарии
9. Отражающийся в луже склад пиломатериалов
10. Это оригинальное платье
11. Скульптура в Новой Зеландии
12. Волнисто-бугристые облака Undulatus Asperatus
13. «Книгопад» – скульптура Алисии Мартин
14. Облака Мамматус
15. Результат утечки токсичных отходов. Деревья в Западной Венгрии
16. Парень бросил пару картофельных снэков в кофе и увидел смотрящую на него птицу
17. Песчаные дюны в пустыне Намиб, Намибия
18. Пещера светлячков, Новая Зеландия
19. Трехмерная иллюзия «Глобус», сделанная из травы возле парижской мэрии
20. Удачный подбор одежды у этой девушки
21. Светящийся фитопланктон на мальдивском пляже
22. Команда, состоящая из ученых, инженеров и двух пилотов воздушных шаров мирового класса успешно осуществила запуск дома с помощью 300 шариков.
23. Собака, сфотографированная в удачной перспективе
24. Голубой пруд в Японии
25. Провал грунта в центре Гватемалы
26. Никобарский голубь
27. Озеро Ретба, Сенегал
28. Наполовину разрисованная комната в отеле, Марсель, Франция
29. Рулонные облака
30. Лесные скульптуры
31. Розовый кузнечик, чей цвет является результатом редкой генетической мутации.
32. Искусство под ногами
33. Красные растения на пляже в Паньцзинь, Китай
34. Левая сторона – отражение в зеркале. Правая – девушка, стоящая позади прозрачного стекла.
35. Кукуруза «Стеклянная жемчужина»
36. Рыбаки на лодке пересекают заросшее водорослями озеро в Китае.
37. Художница превратила свою маленькую студию в сюрреалистический пейзаж из сновидений.
38. Трехмерное искусство Джорджа Русе
39. Инсталляция «Дыра в доме»
40. Боди арт Алексы Медэ
41. Фонтат «Волшебный кран»
42. Озеро Силван, Государственный парк Кастера, Канада
43. Оптические иллюзии на парковке
44. Сетениль-де-лас-бодегас – испанский город в скале
45. Заповедник Сундарбан, Индия
46. Эта фотография сделана с использованием набора масштабных моделей и участием настоящей девушки.
47. Национальный парк Банфф, Альберта, Канада
48. Курица породы айям семани
49. И снова боливийский солончак Салар де Уюни – неиссякаемый источник нереальных фотографий
50. С такой чистой водой кажется, что лодка просто парит в воздухе
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Иногда искусство фотошопа решительно проигрывает фантазии природы и человеческой изобретательности… Перед вами полсотни удивительных видов и объектов, глядя...
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