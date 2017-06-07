Когда нервы на исходе, прекратите терпеть!

Бывает, живешь в окружении проблем и в ус не дуешь, как-то само собой образуется. Квартира, подобно жизни, разваливается по частям, требуя капитального ремонта. Но ты не торопишься закатывать рукава, плитка же не упала на голову, значит, жить можно! И этот девиз применим ко всему.





Муж опротивел, ходит с небритой тушей, как неприкаянный тюлень, но выставить рука не поднимается: столько лет проедали друг другу плешь, второго такого не сыщешь. Мама продолжает устраивать концерты, сует свой нос, куда не нужно, дачей эксплуатирует, детей перекармливает. Поговорить можно, но сложно, лучше перетерпеть, зато помидорчики на столе только с грядки. И вообще, смотришь на себя в зеркало – пузо раздутое, ноги в целлюлитных бляшках, некогда любимое платье делает похожей на жирную гусеницу. И приходит мысль: «А что менять? Муж под боком, дите выросло, удовольствий, кроме еды, особенных не предвидится…» Пока не прижмет, диеты можно слать лесом! И так во всем. Если хата не горит, время не поджимает, значит, можно собрать нервы в кулак и немножечко потерпеть. Это легче, чем поднять задницу и изменить кем-то заданные условия. По крайней мере, привычнее.

Удивительное открытие

В какой-то момент к чертям катится все – муж-слонопотам уходит к другой, ты в расстроенных чувствах загружаешь в себя третий тортик, и диван под тобой не выдерживает, разваливаясь ко всем хренам. Ты на полу, ревешь, как раненая слониха, прибегает мама и заводит осточертевшую пластинку на тему «я тебе говорила», а потом на вас обоих сыплется потолок. И тут приходит прозрение – жизнь превратилась в руины, дальше бездействовать нельзя.

За какие-то полгода ты кардинально меняешь жизнь – выбрасываешь на помойку залежи десятилетнего мусора, нанимаешь бригаду строителей и садишься на овощную диету, приучая ленивое тело к кардиотренировкам. Мама перестает быть авторитетом и отправляется жить на дачу с друзьями патиссонами. Дети убирают с лиц ухмылки и начинают брать с тебя пример. А тело расцветает второй молодостью, так что приходится пополнять гардероб красивыми платьями и сексуальными любовниками. В какой-то момент в тебя влюбляется сосед Павел, дарит кольцо, и вы вместе уезжаете в закат. Только сидя на мягком сидении его лексуса, ты поминаешь: всего этого могло и не быть, если бы та жирная слониха продолжила реветь на полу, так ничего и не поняв.

К чему предыстория? Есть люди, которые так привыкают терпеть неудобства, что считают их нормой, пока не происходит событие, которое рушит их мирок. И тут напрашивается вопрос: зачем себя мучить, доводя ситуацию до крайности? Почему не решить проблему сразу, чтобы жить как человек? Ведь все эти 10 лет наша героиня могла наслаждаться красивым домом и сексуальным телом, но она выбирала жалкое существование взамен жизни, полной приключений. А многие, подобно ей, годами откладывают визит к врачу, игнорируют протекающие краны и походы мужа на сторону. Менять привычное трудно, проще переложить ответственность, сказать, что мир виноват.

Подумайте, какое качество жизни выбираете вы?

Как долго вы терпите? Это может быть физическая боль, связанная с каким-то недугом. Боль из-за отношений, которые вы героически пытаетесь сохранить. А может, дискомфорт, связанный с отсутствием личностного развития. Важно одно – качество жизни заметно хромает, приходится сцеплять зубы и на многое закрывать глаза, уговаривая себя подождать. Ритуал «терпилы» может длиться годами, но зачем испытывать себя на прочность? Не проще ли разбить оковы, которые связали тело по рукам и ногам, не логичнее ли поискать выход?

Иногда дверь уже открыта, а мы по инерции топчемся рядом. Бывает, ключ от замка лежит прямо в кармане, но мы продолжаем томиться в темнице и сетовать на судьбу. Получается, счастье бегает по пятам, а мы отмахиваемся, потому что подарки какие-то неудобные, надо искать им место и разгребать десятилетний хлам. Самое страшное, что к дискомфорту со временем привыкаешь, а счастье кажется неудобным. Ведь когда оно стучит в дверь, нужно подняться с дивана, немножечко подкраситься, переодеться, достать чего-нибудь к чаю, в общем, преодолеть внутреннее сопротивление. А это так тяжело, куда проще сидеть в берлоге и сосать лапу.

Если подумать, ваша жизнь может быть совершенно другой, приятной, легкой и счастливой. Нужно только преодолеть инерцию и перестать терпеть.

Текст: Flytothesky.ru