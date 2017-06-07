Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля

Россия примет 8-й по счету международный футбольный турнир, проводимый под эгидой ФИФА. Соревнования принято считать своеобразной репетицией перед Чемпионатом мира, который пройдет также в России в следующем году. Матчи турнира пройдут на четырех стадионах — "Спартак", "Санкт-Петербург Арена", "Фишт" и "Казань Арена" — в четырех городах, позже эти же арены примут мундиаль.

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Sputnik рассказывает об истории и современности проведения Кубка конфедераций перед тем, как чемпионат примет у себя Россия.

История Кубка конфедераций и статистика

Кубку конфедераций предшествовал Кубок короля Фахда, проводимый в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. В 1997-м ФИФА организовала первый подобный турнир, который, согласно задумке, должен был проводиться каждые два года. С 2005-го было принято решение организовывать турнир каждые четыре года в стране — хозяйке ЧМ.

Участие в турнире принимают победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также чемпион мира и хозяева первенства.

Трофей за всю историю соревнований выигрывали пять сборных: Бразилия (1997, 2005, 2009, 2013), Франция (2001, 2003), Аргентина (1992), Дания (1995), Мексика (1999). Действующим победителем является бразильская команда, ставшая чемпионом на домашнем Кубке.

Кто же победит в Кубке конфедераций этого года — узнаем совсем скоро, уже 2 июля.

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Лучшими из бомбардиров турнира являются бразилец Роналдиньо и мексиканец Куаутемок Бланко, на счету которых по девять очков. Награды "Золотая бутса", вручаемой лучшему снайперу Кубка, в разные годы удостаивались Ромарио (Бразилия), Роналдиньо (Бразилия), Робер Пирес (Франция), Тьерри Анри (Франция), Адриано (Бразилия), Луис Фабиано (Бразилия) и Фернандо Торрес (2013). "Золотая перчатка", которая была учреждена в 2005 году, вручалась голкиперам Освальдо Санчесу (Мексика), Тиму Ховарду (США) и Жулио Сезару (Бразилия). А вот лучшими игроками турнира чаще других становились бразильцы — "Золотой мяч" получали: Денилсон, Роналдиньо, Адриано, Кака и Неймар (все бразильцы), а также Робер Пирес и Тьерри Анри (оба французы).

Кубок Конфедераций в России

В Россию для участия в Кубке приедут сильнейшие команды со всех континентов: Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун.

К слову, три команды — Россия, Португалия и Чили — поборются за трофей впервые. Интересно, что впервые с 1997 года в Кубке не сыграет действующий обладатель чемпионского титула — сборная Бразилии.

Расписание Кубка конфедераций по группам выглядит в 2017-м следующим образом:

Группа А

Россия

Португалия

Мексика

Новая Зеландия

Группа Б

Камерун

Австралия

Германия

Чили

Откроет турнир в 2017 году поединок между сборными России и Новой Зеландии на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. В полуфинал выйдут команды, занявшие первые два места в своих группах. Матчи 1/2 состоятся 28 июня в Сочи и 29 июня в Казани. Финал примет Санкт-Петербург 2 июля, в этот же день в Москве пройдет поединок за бронзу.

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"Всем командам, которые приедут на Кубок конфедераций (кроме России), еще не гарантирована путевка на сам Чемпионат мира. У немцев и чилийцев, например, хорошие шансы на выход, а вот Португалии надо обыгрывать Швейцарию, чтобы избежать стыковых матчей. Еще сложнее у Камеруна — молодые ребята стали чемпионами Африки (в отсутствие десятка звезд, которые отказались играть за сборную), но турнирное положение за путевку в Россию у них не очень. Так что Кубок конфедераций для всех команд — разминка перед важными матчами", — рассказал Sputnik спортивный обозреватель Олег Дмитриев.

По словам эксперта, называть Кубок конфедераций "слабым" из-за отсутствия Аргентины, Бразилии и Италии нельзя. "В футболе идет процесс смены стереотипов — например, сборная Чили дважды подряд становилась сильнейшей в Южной Америке, что говорит о ее силе", — уверен спортивный обозреватель.

"Интерес представляет и сборная Австралии — она попала на Кубок конфедераций потому, что она — чемпион Азии. Чиновники из ФИФА перевели "Футбольных кенгуру" на другой континент, потому что в Океании у них не было соперников. И вот "географическая аномалия" восторжествовала — австралийцы стали лучшими в Азии", — привел интересный факт Дмитриев.

Полное расписание Кубка конфедераций 2017

Группа А

17 июня: Россия — Новая Зеландия

18 июня: Португалия — Мексика

21 июня: Россия — Португалия, Мексика — Новая Зеландия

24 июня: Мексика — Россия, Новая Зеландия — Португалия

Группа Б

18 июня: Камерун — Чили

19 июня: Австралия — Германия

22 июня: Камерун — Австралия, Германия — Чили

25 июня: Германия — Камерун, Чили — Австралия

Полуфиналы Кубка конфедераций состоятся 28 и 29 июня, матчи за третье и первое место — 2 июля.

Для болельщиков Кубка конфедераций

Для болельщиков, решивших посетить матчи Кубка, организаторы сделали специальный справочник, в котором можно узнать расписание игр, советы, как добраться до стадиона, правила бесплатного проезда и найти полезную информацию о транспорте. Ожидается, что только Москву во время проведения турнира посетят порядка 70 тысяч фанатов.

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К слову, болельщики смогут употреблять пиво на матчах Кубка конфедераций. "Желание ФИФА, чтобы на стадионах и объектах была продажа пива. Это наше обязательство", — заявил президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

А вот в Казани местные власти ограничили розничную продажу алкоголя в дни проведения матчей Кубка конфедераций.

Кроме того, для футбольных болельщиков перед Кубком конфедераций ввели безвизовый въезд на территорию России, а также они получат специальный "паспорт болельщика" — вещь уникальную и на самом деле полезную для путешествий иностранных любителей футбола по бескрайней стране.

Будут ли транслировать матчи Кубка конфедераций белорусские телеканалы — пока не известно, однако точно игры можно будет посмотреть по российским телеканалам: на "Первом" и в эфире "МатчТВ".