А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не помнит звук загрузки Win-95 или перемотки кассеты видеомагнитофона? Уверяем вас, они мгновенно всплывут в вашей памяти!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Если вы жили в 90-х и 00-х, то точно помните эти 10 звуков А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не...