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Если вы жили в 90-х и 00-х, то точно помните эти 10 звуков
08.06.2017 15:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не помнит звук загрузки Win-95 или перемотки кассеты видеомагнитофона? Уверяем вас, они мгновенно всплывут в вашей памяти!
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А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не...
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