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Если вы жили в 90-х и 00-х, то точно помните эти 10 звуков

08.06.2017 15:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не помнит звук загрузки Win-95 или перемотки кассеты видеомагнитофона? Уверяем вас, они мгновенно всплывут в вашей памяти!Если вы жили в 90-х и 00-х, то точно помните эти 10 звуков

 
 
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А сейчас время для ностальгии. Предлагаем вспомнить лихие девяностые и двухтысячные, наполненные уникальными звуками, свойственными только тем временам. Кто не...

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