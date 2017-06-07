О чем болит тело? Избавляемся от эмоциональных блоков

Хронические боли – не всегда являются признаком физиологических нарушений. Так наше тело может реагировать на стресс или наличие тяжелых эмоциональных проблем, которые человек привык игнорировать. Дело в том, что организм человека зависит как от физических, так и психологических факторов, потому подавленные страхи и переживания могут ярко отражаться на его работе, мешая телу полноценно функционировать. Какие психосоматические причины могут стоять за тем или иным заболеванием? Давайте посмотрим.





12 эмоциональных блоков и их решение

Голова. Частое появление головных болей может свидетельствовать об излишней обеспокоенности человека мелкими проблемами, которые вынуждают его жить в постоянной спешке и тревоге. Чтобы избавиться от напряжения, нужно прекратить заниматься самоедством, найти время для отдыха, который поможет восстановить продуктивность.

Шея. Проблемы в этой области говорят о том, что человеку трудно проявить в жизни гибкость. Он стремится все делать идеально, контролировать каждое событие, но при этом боится посмотреть назад. Побороть блокировку можно, пересмотрев отношение к проблеме, перестав закрывать глаза на правду, отказавшись от твердолобого упрямства.

Плечи. Скорее всего, вы взяли на себя слишком много забот, и теперь эти проблемы давят на вас неподъемным грузом. Прекратите корчить из себя всемогущего и разгрузите обязанности между близкими. Семья – это взаимопомощь, возможность выговориться и получить поддержку. Не лишайте себя таких бонусов, учитесь делегировать.

Руки. Если болят руки, скорее всего, вы слишком погрузились в себя, замкнувшись в уютном мирке своей души. Пора выходить на связь с внешним миром, завязывать новые дружеские контакты или возвращать старые. Социальная активность важна, общение с людьми дарит возможность познания себя с новой стороны, шанс стать частью чего-то большего.

Локти. Подумайте, чему вы так сопротивляетесь? Быть может, бежите от необходимых жизненных изменений, а может, упорно не желаете приходить к компромиссу? Выход один – перестать упираться и усложнять очевидное. Отпустите то, что не хватает сил изменить, учитесь находить позитивное в любом событии.

Грудной отдел позвоночника. Дискомфорт в верхней части спины говорит о подсознательном чувстве обиды за недооцененность, когда человек ощущает себя нелюбимым в отношениях, не чувствует свою нужность. Чтобы избавиться от боли, нужно прекратить концентрироваться на себе и довериться окружающему миру, учиться излучать любовь.

Поясница. Отвечает за материальный комфорт и отношения с деньгами. Если человек испытывает проблемы в этой сфере, постоянно беспокоится по поводу финансового состояния и прибыли – у него начинаются боли внизу спины. Важно понять, что деньги – далеко не соль жизни, но средство. Как только вы отпустите страхи и переключитесь на то, что приносит удовольствие, все наладится.

Таз. Часто проблемы в этой сфере имеют люди, слишком зависимые от комфорта. Эмоциональный блок касается принятия нового, когда страшно столкнуться с неожиданными переменами, изменить привычный сценарий. Вы продолжаете цепляться за свои границы и устоявшийся стиль жизни, не понимая, что река должна обновляться, а значит, не следует сопротивляться потоку. Нужно открыться новому опыту, перестать откладывать важные решения, стать более подвижным и спонтанным.

Колени. Воспаление в этой области является верным признаком раздутого эго, когда человека мало заботят проблемы близких, но он уверен, что мир должен вращаться вокруг его высочества. Чтобы избавится от блоков, необходимо чаще обращать внимание на окружающих, быть внимательнее к любимым людям, больше слушать и помогать.

Голень. Ревность, желание контролировать половину, чувство собственничества – вот что провоцирует возникновение болей в этой части тела. Учитесь заново доверять партнеру, прекратите себя накручивать и впадать в крайности. Не подавляйте свободу близких – и блок исчезнет.

Лодыжки. Прекратите так несерьезно относиться к себе и своим желаниям, отодвигая свое «я» на вторые роли, вы остаетесь в проигрыше. Найдите время для удовольствий, учитесь расслабляться и думать не только о карьере, но о душе и новых впечатлениях. Только тогда вы забудете про боль и связанные с ней неудобства.

Ступни. Физический дискомфорт в ступнях часто свидетельствует о том, что человек утратил жизненные ориентиры, потому не знает, в каком направлении двигаться дальше. Вы слишком зациклились на негативных аспектах жизни, ваши страхи сковали вам ноги. Обратите внимание на маленькие радости в каждом дне, наполните свой мир новыми вкусами и впечатлениями.

Будьте внимательны к телу и его сигналам, прислушивайтесь не только к интуиции, но и ощущениям, которые испытываете. Это станет хорошей подсказкой, как изменить жизнь. Улыбайтесь, напитывайте тело позитивными впечатлениями и будьте здоровы.

Текст: Flytothesky.ru