Ты есть то, что ты ешь! 10 правил питания

Навязчивая реклама вредных продуктов питания, которая мелькает со всех экранов, сделала свое дело – правильный образ жизни перестал быть привлекательным, насыщение желудка превратилось в самоцель, заставив человека подсесть на яркие вкусы и быстрые углеводы. Но мы не станем потакать масс-медиа! Мы продолжим стоять на страже здоровых привычек, которые необходимы телу, чтобы восстановить естественную жизнедеятельность всех органов и систем. Как укрепить здоровье и омолодиться?





Перед вами 10 правил питания, которые навсегда изменят отношение к еде.

1. Насыщение живота не должно быть самоцелью

Еда необходима человеку, чтобы он мог восстановить затраченные ресурсы, двигаясь на пути к цели. Когда он живет ради удовольствий живота, когда пища становится единственным источником радостей – это уже проблема. Нужно менять приоритеты, искать свое предназначение, а не заедать пустоту внутри килограммом конфет.

2. «Мусорные» продукты превращают тело свалку

Чтобы сохранить здоровье и свежесть «лица», необходимо следить за качеством и количеством поглощаемой пищи. Как машина нуждается в топливе, хорошей смазке и регулярной профилактике, точно так же устроено и тело человека. Вы не будете грузить в бензобак 20 килограммов земли со вкусом бензина, не будете надевать на колеса дешевую резину или чистить стекла арбузным смузи. Почему же вы позволяете себе так обращаться со своим телом? Консервы, чипсы, бургеры – несъедобный мусор. Пища должна быть живой, богатой витаминами и микроэлементами. А еще необходимы дни «профилактики» или тотальной чистки.

3. Аппетит не равен голоду

Мозг часто обманывает желудок, выпрашивая у нас чего-то вкусненького, чтобы отвлечься от стресса и неприятных эмоций. Нужно приучить себя не реагировать на подобные провокации, ведь истинно голодный желудок будет рад любой пище. Учитесь чувствовать свое тело, ему лучше знать, какая пища и когда необходима. Аппетит переборчив, а потому ложен. Именно он является причиной лишнего веса и зашлакованности. Не идите на поводу у эмоций, ешьте, не доходя до насыщения, это подарит свободу движений и поможет пище лучше перевариться.

4. Максимум вкуса из минимума пищи

Насыщение приходит не тогда, когда желудок набит под завязку, а когда мозг получил достаточное количество сигналов от рецепторов языка. То есть, чувство сытости мозгу посылает не желудок, а рецепторы ротовой полости, которые должны насытиться вкусами. Зная этот нюанс, можно воспользоваться следующей хитростью: дольше держать пищу во рту, пережевывая до той степени, пока она не отдаст весь вкус. Так вы насытитесь в разы быстрее и уж точно не переедите.

5. Слюна – важный элемент в переваривании

Чтобы получить максимум пользы от завтрака, нужно дольше жевать, тогда пища войдет в контакт со слюной, а желудок легче и быстрее все переварит. Кроме того, углеводы начинают расщепляться уже в ротовой полости, поэтому так важно жевать пищу тщательно и до кашеобразного состояния.

6. Помните о совместимости продуктов

Процесс переваривания происходит благодаря сложным биохимическим реакциям. Если совмещать продукты, изначально несовместимые, щелочь нейтрализует кислоту и затруднит расщепление пищи, а также ее всасывание. Помните, мясо сочетается исключительно с овощами, тогда как крупы, хлеб и картофель сами по себе усваиваются трудно, вот почему лучше не смешивать их с животными белками. Ягоды и фрукты тоже лучше есть раздельно.

7. Соблюдайте питьевой режим

Мало того, что наше тело состоит из воды, от нее также зависит обмен веществ, слаженная работа всех органов и систем. Вода питает клетки тела, дает им силу и упругость, очищает организм от свободных радикалов и зашлакованности, выводит лишние соли и грязь. Правильный питьевой режим держит на плаву все тело, однако важно контролировать качество живительного «топлива».

8. Не распыляйте внимание во время обеда

Если совмещать еду с просмотром сериалов, сопровождать чтение важных документов хрустом крекеров – вы быстро посадите желудок. Мозг не может угнаться за двумя важными зайцами сразу, а потому упускает сигналы от рецепторов языка и не контролирует количество поглощаемой пищи. Такая привычка приводит к тому, что человек забрасывается некачественно пережеванной едой, да еще и сверх меры. Отсюда ожирение, расстройство и язва.

9. Вечер – табу для еды

Почему так важно не нагружать себя едой за 4-5 часов до сна? Потому что желудок активно переваривает пищу только до 5-ти часов вечера, а дальше входит в режим отдыха и затормаживает все процессы. Если закинуться булочкой перед сном, она будет долго бродить в течение ночи, зашлаковывая организм, заражая микрофлору кишечника и нарушая его перистальтику. Как итог, вам обеспечены плохой сон, отечность и неприятный запах в ротовой полости, при постоянном обжорстве на ночь – заболевания органов пищеварения.

10. Запретный плод сладок

Когда мы решаем кардинально изменить рацион, лучше делать это медленно, но верно. Переход к новым привычкам должен быть постепенным, чтобы организм успел перестроиться и приспособиться, а не получил шок. Путь жестких запретов и ограничений – насилие над собой, которое приведет к срыву и еще более печальным последствиям. Не спешите менять все и сразу, слушайте тело и интуицию, держите ориентиром хорошее самочувствие и апеллируйте к здравому смыслу.

Не пища должна управлять вами, а желание быть в хорошей форме!

Текст: Flytothesky.ru