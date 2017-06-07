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Эстония готова развивать отношения с Беларусью в сфере туризма

08.06.2017 18:36 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эстония готова развивать взаимоотношения с Беларусью в сфере туризма и культуры, заявил журналистам в четверг в Минске председатель комиссии по вопросам национальной обороны Государственного собрания Эстонии Ханнес Хансо.

Эстония готова развивать отношения с Беларусью в сфере туризма
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я рад, что Беларусь ввела безвизовый режим на пять дней, возможно, будут увеличены сроки пребывания в вашей стране", — заявил Хансо журналистам.

При этом он отметил, что его родственники уже воспользовались безвизовым режимом и побывали в Беларуси. Он также добавил, что Эстония, которая в июле начнет председательствовать в ЕС, будет развивать отношения с Минском в формате "Восточного партнерства".

Хансо также отметил, что Эстония и Беларусь должны более интенсивно развивать сотрудничество в области культуры и туризма. По его словам, Эстония выдает каждый год белорусским туристам 25 тысяч виз.

Он также рассказал, что в прошлый раз он был в Беларуси 11 лет назад.

Эстонская парламентская делегация в составе пяти человек прибыла в Минск в четверг в первой половине дня. В составе делегации — депутаты, которые в парламенте курируют вопросы национальной обороны и безопасности. 46-летний председатель комиссии Хансо в 2015 — 2016 годы занимал пост министра обороны Эстонии, в прошлом году он был избран в депутаты Рийгикогу (Государственное собрание Эстонии). Он член Социал-демократической партии Эстонии с 2009 года, кроме родного языка, владеет английским, русским и китайским.

 
Теги: Минск
 
 
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Родственники главы парламентской комиссии по национальной обороне Хансо воспользовались безвизовым режимом и посетили Беларусь.

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