10 женщин-воинов, незаслуженно забытых историей

На протяжении всей истории было немало женщин, которые служили и воевали за свою страну наравне с мужчинами. Их подвиги заставят вас задуматься над устоявшимся стереотипом о слабой половине человечества.

1. Роза Шанина (Вторая мировая война)





Роза Шанина родилась в Архангельской области в семье лесоруба, в 1938 году поступила в Архангельское педагогическое училище, к началу войны работала в детском саду. Летом 1943 года после гибели братьев на фронте Роза поступила в снайперскую школу и сразу обратила на себя внимание благодаря своей поразительной меткости. Через полгода, отказавшись от должности инструктора, Роза настояла на отправке на фронт, где вскоре её назвали «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Она была первой женщиной-снайпером, награжденной орденом Славы. В январе 1945 Роза погибла, прикрывая раненого командира артиллерии. На её счету 59 официально подтвержденных, уничтоженных противников.

2. Эдит Кэвелл (Первая мировая война)





Эдит Кэвелл была британской медсестрой, работавшей в Красном Кресте в Брюсселе. Бельгия в то время находилась под оккупацией германских войск. Эдит Кэвелл помогла более чем двум сотням солдат бежать в нейтральные Нидерланды, укрывая их в госпитале под видом раненых. Вскоре её действия стали подозрительными для немцев. Кэвелл была арестована, осуждена за пособничество союзникам и расстреляна.

3. Джинни и Лотти Мун (Гражданская война в США)





Джинни и Лотти Мун, шпионки конфедератов из Огайо. Девушки были невероятно популярны в местном обществе и мечтали стать актрисами. Во время Гражданской войны они стали членами подпольной группы Конфедерации под названием «Рыцари золотого кольца». Когда было необходимо доставить письмо генералу Эдмунду Кирби Смиту, Лотти, загримированная под старуху, успешно выполнила эту миссию. В течение нескольких военных лет обе девушки, используя свой актёрский талант, выполнили немало опасных поручений своей организации.

4. Эмили Гейгер (Американская война за независимость)





Эмили Гейгер, потомок швейцарских переселенцев, родилась в Южной Каролине в 1765 году. Когда разразилась война, Эмили стала военным курьером, успешно выполняя различные миссии и задания. Доставляя секретное сообщение генерала Натаниэля Грина через линию фронта, она попала в плен к сторонникам партии Тори, но успела в буквальном смысле съесть послание, и потому была отпущена. На самом деле, девушка знала содержание письма наизусть и смогла доставить всю информацию в целости и сохранности.

5. Мари Марвингт (Первая мировая война)





Француженка Мари Марвингт родилась в 1875 году. В молодости она стала мастером спорта международного класса, выиграв соревнования в лыжном и велосипедном спорте, катании на коньках, плавании и фехтовании. В 1910 году она переключилась на альпинизм, став первой женщиной, покорившей пики французских и швейцарских Альп. Перед войной она даже выиграла международные соревнования по стрельбе. Ещё одной её страстью была авиация, и именно авиаторские навыки пригодились ей в войне. Переодевшись в мужчину, Мари присоединилась к пехотному полку, позже она работала медсестрой, а затем стала первой женщиной-пилотом бомбардировщика.

6. Констанция Маркевич (Ирландская война за независимость)





Графиня Констанция Маркевич была важной фигурой в парламенте Ирландии и одной из первых женщин-министров в мире. Известной графиня также стала благодаря своему участию в Ирландской войне за независимость. Будучи членом партии Шинн Фейн, она сыграла ключевую роль в печально известном Пасхальном восстании: лейтенант Маркевич лично руководила возведением баррикад. В 1922 году во время ирландской гражданской войны она сражалась на стороне республиканцев и участвовала в бою за Дублин.

7. Мария Гертрудис Боканегра (Мексиканская война за независимость)





Мария родилась в 1765 году в богатой испанской семье. После начала Мексиканской войны за независимость Мария встала на защиту родины, помогая своему мужу-военному. В её обязанностями входила доставка сообщений для повстанцев, а также снабжение солдат. Во время этой войны она потеряла и мужа, и сына, и сама вскоре была взята в плен. Просидев в тюрьме около года, Мария Боканегра так и не согласилась сотрудничать с врагами, а потому была признана виновной в государственной измене и расстреляна.

8. Джини «Дженни» Кэмерон (Якобитские войны)





Многие женщины того времени поддерживали якобитские восстания, но Дженни Камерон была особенно известной фигурой. Молодая девушка из Эдинбурга сражалась за принца Карла Стюарта, прозванного Красавчиком Чарли, и фактически стала одной из самых знаменитых участниц тех событий. С началом восстания она собрала 250 мужчин и отправилась на поддержку принца, оставаясь с ним до самого их поражения в замке Стерлинг, а затем, попав в плен, провела девять месяцев в заключении в Эдинбургском замке, откуда её предположительно выпустили под залог. Дальнейшая судьба Дженни Кэмерон практически неизвестна, а потому окутана народными легендами и былинами.

9. Агустина Доменек (Война на Пиренейском полуострове)





Испанка Агустина Доменек, также известная под именем Агустина де Арагон, стала настолько знаменитой, что сам лорд Байрон написал о ней поэму. Известность ей принесла её деятельность по защите Испании во время войны за независимость против наполеоновских войск. Жила Агустина в Сарагосе, городе, захват которого планировался одним из последних. В июне 1808 года во время ожесточённых боёв за городскими воротами Агустина лично расстреляла передний фланг французов из пушки. Эта сцена была настолько патриотично вдохновляющей, что солдаты и мирные жители устояли и удержали город, хоть и ненадолго.

10. Флора Сандес (Первая мировая война)





Флора Сандес была единственной женщиной, официально служившей в армии во время Первой мировой войны. Она родилась в Англии и с самого раннего возраста занималась верховой ездой и стрельбой, нередко упоминая о том, что «имела несчастье родиться девочкой». В 1908 году она стала одной из первых женщин, получившей водительские права. Когда началась война в Европе, Флора Сандес сразу же записалась на курсы Красного Креста, а затем с группой других медсестёр отправилась в Сербию работать в военном госпитале. В дальнейшем она был зачислена рядовым в сербскую армию, где быстро дослужилась до офицерского звания, получив в своё командование сербский «Железный полк». За особую храбрость была удостоена высшей воинской награды Сербии.

Текст: Flytothesky.ru