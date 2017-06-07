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На этой картинке спряталась змея. Сможете ее найти?

08.06.2017 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея. Сможете ее обнаружить за короткое время? Традиционное голосование в конце поста! Приятных поисков…

 
 
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Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея....

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