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На этой картинке спряталась змея. Сможете ее найти?
08.06.2017 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея. Сможете ее обнаружить за короткое время? Традиционное голосование в конце поста! Приятных поисков…
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Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея....
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