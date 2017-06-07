Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея. Сможете ее обнаружить за короткое время? Традиционное голосование в конце поста! Приятных поисков…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На этой картинке спряталась змея. Сможете ее найти? Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд, на ней нарисованы только одни жирафы. Но не спешите делать выводы. Среди зеленого леса спряталась змея....