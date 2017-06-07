Нет женщины привлекательнее той, которая чувствует себя любимой, глаза которой источают фонтаны света и тепла. Рядом с такой трудно остаться равнодушным, одним своим присутствием она меняет внутреннее самоощущение, приносит в твой мир праздник. Но не у всех мужчин получается дарить женщине чувство любви и защищенности, отчего отношения только проигрывают. Мы решили не ждать сигналов бедствия и предоставить подсказки, которые расскажут, как правильно любить женщину.





10 советов для мужчин, как нужно любить женщину?

1. Интересуйтесь ее внутренним состоянием

Женщина – это ваше вложение, чем больше вы будете в нее вкладывать, тем больше отдачи получите. Деньги, цветы и поездки на море – замечательно, но больше всего она нуждается в любви и душевной заботе. Потому не забывайте интересоваться ее настроением и чувствами, чаще обнимайте, разговаривайте за кружкой чаю и берегите от дурных мыслей. Нечего ей много думать, это ваша прерогатива!

2. Говорите на языке ее тела

Насколько хорошо вы знаете любимую? Не ленитесь и изучите ее привычки, у каждого человека свой язык любви. Кто-то ощущает себя нужным, когда с ним телесно контактируют через секс, массаж и объятия. Кто-то воспринимает любовь аудиально – через похвалы и словесное выражение чувств. А есть женщины, которые не представляют жизни без маленьких сюрпризов в виде шоколадки или незапланированной поездки в парк. Что доставляет удовольствие именно ей?

3. Не бойтесь ставить даму на место

Иногда женщина переходит рамки и начинает лезть на исконно мужскую территорию, ломая границы, желая командовать не своим парадом. Не бойтесь спокойным тоном указать даме на ее место, нечего ей забывать, что она имеет дело с мужчиной, а не подкаблучником. Отстаивайте свои права и взгляды, для этого придется избавиться от инфантильности и лени.

4. Проявляйте чудеса щедрости

Скупые мужчины отталкивают, потому что живут в дефиците и рассчитывают получать больше, чем отдают. Будьте щедрым, не скупитесь на эмоции для своей партнерши, уделяйте ей время, дарите подарки. Помните, какие вибрации вы излучаете, такое отношение и получаете взамен.

5. Относитесь с уважением к ее страхам

Все мы чего-то боимся, постарайтесь этим не манипулировать, но относиться бережно. Самый большой страх многих женщин – остаться одной, быть преданной любимым человеком. Поэтому она так требовательна, так давит и душит своим контролем, она боится вас потерять. Вместо раздражения, попробуйте ее понять и уделить немного внимания.

6. Помогайте контролировать эмоции

Женщина по природе эмоциональна, а потому может легко потерять над собой контроль, натворив или наговорив лишнего. Не нужно бояться ее истерик, в таком состоянии она даже себе враг! Не бейте словами в ответ, постарайтесь успокоить разбушевавшийся океан ее чувств, предоставив ощущение защищенности. Покажите, что она может на вас опереться, успокойте ее нервы своим хладнокровием и уверенностью.

7. Будьте постоянным в принципах

Нет ничего хуже, чем мужчина, который легко обижается и изменяет своим принципам. Он должен быть опорой, островком стабильности и постоянства, а не стеблем, который вольно колышется на ветру. Постарайтесь оставаться верным себе, не смотря на ссоры и передряги, не переставайте быть рядом и заботиться о партнерше. Не нужно отдаляться при первом удобном случае, искать утешение в объятиях другой. Она должна чувствовать, что вы хотите быть рядом, что вам можно доверять.

8. Не старайтесь унизить ее личность

Оскорбления, необоснованная критика ее внешности и способностей, уколы в адрес самооценки – все это негативно сказывается на ее отношении к вам. Не заставляйте свою половину чувствовать себя ненужной, непривлекательной или отвергнутой, это вернется бумерангом в самый неподходящий момент. Истерит? Дайте ей выговориться, заткните поцелуем или мягко осадите, без издевок и подколок. Не игнорируйте ее переживаний, женщина должна чувствовать, что вы на ее стороне.

9. Не ограничивайте свободу

Женщина – не птичка в клетке, которая должна услаждать ваш слух и исполнять желания. Она такая же личность, как и вы, которая имеет право развивать свои интересы и самореализовываться профессионально. Не ограничивайте ей свободу выбора, не запрещайте общаться, не привязывайте все ее свободное время к дому и ребенку. Помогайте ей искать себя, развить навыки, расширять рамки мировоззрения.

10. Оставайтесь благодарным

Не переставайте ценить все то, что она для вас делает – эмоциональную поддержку, бытовую заботу, рождение наследников и просто ощущение уюта рядом. Труд женщины во многом незаметен, но уверяем, его отсутствие вы остро ощутите. Потому не забывайте благодарить ее за все те мелочи, которые она ежедневно совершает.

Не ленитесь быть примером в отношениях. Вы главный, потому ваш образ жизни, стиль мышления должны служить образцом для остальных! Не размякайте под женским крылом, чаще берите инициативу, развивайтесь духовно, принимайте самостоятельные решения. Хорошие отношения строятся совместными усилиями.

Текст: Flytothesky.ru