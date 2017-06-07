Наша планета огромна. И большая ее часть покрыта водой. Моря, океаны, реки и озера. Очень часто водная гладь таит в себе большую опасность для жизни. В этом выпуске вы узнаете о самых жутких водоемах, которые стоит обходить стороной!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые ужасные водоемы мира Наша планета огромна. И большая ее часть покрыта водой. Моря, океаны, реки и озера. Очень часто водная гладь таит в себе большую опасность для жизни. В этом выпуске вы...