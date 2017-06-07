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Самые ужасные водоемы мира
08.06.2017 21:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наша планета огромна. И большая ее часть покрыта водой. Моря, океаны, реки и озера. Очень часто водная гладь таит в себе большую опасность для жизни. В этом выпуске вы узнаете о самых жутких водоемах, которые стоит обходить стороной!
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Наша планета огромна. И большая ее часть покрыта водой. Моря, океаны, реки и озера. Очень часто водная гладь таит в себе большую опасность для жизни. В этом выпуске вы...
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