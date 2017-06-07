Как избавиться от хронического напряжения?

Ритм современного мира заставляет многих из нас работать на износ, переключая рычаг коробки передачи на максимум возможностей. Мы спешим жить и реализовать поставленные цели в невиданно короткие сроки, чтобы любой ценой достичь совершенства. Кажется, не имеешь права остановиться и отдышаться, потом будет поздно, ты упустишь свой шанс и потеряешь драгоценное время. Порой эта гонка с собой так затягивается, что хроническое напряжение становится стилем жизни, а мысль о важных делах не отпускает даже во сне. Можно ли выпутаться из паутины стресса, позволить себе расслабиться и наконец-то насладиться плодами труда? Давайте искать выход вместе.





Существует 5 вредных привычек, которые мешают расслабиться

1. Жажда все контролировать

Сложно отпустить ситуацию на самотек, даже если от тебя ничего не зависит. Такой человек все время находится в режиме сверхконтроля, старается все держать в поле зрения, готовит себя к возможной опасности. Нужно подумать, чего именно вы боитесь? Быть может, так шутит над вами травматический опыт прошлого? Когда-то давно во время отдыха вы испытали боль потри, страх или вас отчитали за безделье. Нужно пережить это событие заново и позволить себе отдых.

2. Путаница приоритетов

«Так много нужно успеть!» — говорит невротик и мечется между десятком дел, которые одновременно не выполнить. Написать отчет, оплатить кредиты, забрать ребенка из садика, сделать важный звонок – с чего же начать? Чтобы устранить стресс, расставьте приоритеты по уровню значимости, отдавая себе отчет в том, что возможности ограничены. Какое дело первостепенно, а что сможет подождать?

3. Пресловутый перфекционизм

Причиной высокого уровня напряжения часто является повышенная требовательность к себе, нацеленность на мнение окружающих. Такой человек ждет от себя слишком многого, он привязывает самооценку к достижениям и не умеет наслаждаться процессом. Излишняя зацикленность на высокой продуктивности провоцирует рост напряжения, сказываясь на самочувствии.

4. Глубокое чувство вины

«Как я могу предаваться безделью, когда вокруг так много работы?» — задаются вопросом трудоголики. На деле они психологически не могут отпустить себя, потому что когда-то давно заботливые родители внушили им запрет на отдых. Ребенок вырос, а программа осталась: «не имеешь права лежать, если на кухне гора грязной посуды», «глупо ехать на отдых, когда на даче грядки не полоты!» и т. д. Чувство вины за «дуракаваляние» съедает таких людей изнутри, держа в постоянном напряжении.

5. Привычка нести ответственность

Сложно расслабиться, если в детстве вы были старшим ребенком в семье, на котором лежала ответственность за младших. Вместо игр в догонялки вы меняли подгузники и возили коляску, вместо встреч с друзьями – учили уроки с младшими и наводили в доме порядок. В конце концов, привычка быть ответственным так прижилась, что стала вторым «я», навсегда вытеснив легкое отношение к жизни.

Как изменить ситуацию и избавиться от хронического напряжения?

Первое, что нужно сделать – настроиться на ощущения тела и постараться отыскать мышечные зажимы. Для этого не обязательно записываться на йогу, массаж или насиловать себя фитнесом. Просто выберите свободное время, устройтесь на диване и попробуйте просканировать тело изнутри – от головы до пят. Что вы чувствуете в шее, плечах, локтях, тазу? Где мышцы ведут себя расслабленно, а где присутствует ощущение сдавленного корсета, который не дает свободно двигаться и дышать? Как только расслабите напряженные участки тела, гарантированно почувствуете облегчение.

Второе, что предлагаем запомнить – не нужно перегружать себя заданиями на день. Хватит жить в режиме пропеллера в пятой точке, пора немного замедлиться и подумать над тем, зачем вы вообще родились? Работа, учеба, готовка, любовь – хорошо, но неужели все это является самоцелью? А где место для вас самих, вашего хобби, развития? Не пытайтесь делать все дела одновременно, поставьте одну задачу на день: сегодня – сделать покупки, завтра – позаниматься английским, послезавтра – отвезти машину на шиномонтаж. Не торопитесь жить, иначе быстро сгорите.

Третье – учитесь получать удовольствие от процесса, добавляя в жизнь немного мирских радостей. Ведь что такое отдых? Это неспешное чтение книги с кружкой ароматного чаю, прием пенной ванны, когда никуда не нужно торопиться, или просто прогулка по бульвару с любимой музыкой в ушах. Сначала трудно разрешить себе ничего не делать, выходит коряво. Но потом организм привыкает, входит во вкус и начинает извлекать удовольствие из тишины.

Как освободится от постоянного стресса, снять груз ответственности с плеч? Нужно признаться, что вы действительно устали и заслуживаете душевного уединения, в мире свободных людей отдых – не роскошь, но естественная часть жизни.

Текст: Flytothesky.ru