10 стоп-сигналов в отношениях

Сложно довериться друг другу в начале отношений. Еще обиднее, когда даришь партнеру часть себя, а взамен получаешь манипулятора, который отыгрывает на тебе свои нереализованные комплексы, ломает психику, унижает достоинство, заставляя бояться любви и самой себя.





Как распознать мужчину-агрессора заранее, чтобы не впутаться в очередную неприятную историю? Ведь многие из скрытых манипуляторов весьма обходительны, умеют понравиться и вселить чувство безопасности. И только позже, когда жертва привыкает и становится зависимой, тиран открывает истинное лицо, используя тело и разум женщины как площадку для своих игр. Унижение, сексуальное домогательство, запугивание и контроль – лишь вершина айсберга. Чтобы не попасть на удочку к мерзавцу, предлагаем обратить внимание на следующие признаки возможного применения насилия в отношениях.

10 сигналов опасности, которые предупреждают об угрозе насилия в паре

1. Желание мужчины вас контролировать, которое выражается в непомерном чувстве собственничества и необоснованной ревности. То и дело он задает вопросы о вашем местонахождении, грозит неприятностями, если вы общаетесь со знакомыми мужского пола, отчитывает за опоздания и поступки, которые его не устраивают.

2. Грубое обращение с вашими чувствами, когда партнер не стремится учитывать ваше мнение, не желает замечать, что больно ранит отсутствием эмпатии. Ему трудно понять иную точку зрения, посмотреть на себя со стороны. Есть только его мнение и неправильное.

3. Неуважительное отношение к слабому полу как таковому. Ваш мужчина пренебрежительно высказывается о женщинах, позволяет себе непристойные шуточки в их адрес, постоянно опускает их достоинство, считая, что задача женщины – обслуживать мужчину и не высовываться.

4. Обвинительная позиция, когда мужчина во всех своих бедах выставляет вас крайней и даже не пытается извиниться. «Ты это заслужила!» «Не выводи меня из себя…» Такой не считает нужным брать на себя вину, зато не против подкинуть своей женщине лишних комплексов.

5. Завышенное чувство значимости у мужчины, когда партнер считает, что ему дозволено абсолютно все, потому игнорирует ваши потребности. Такой человек высокомерен, любит подчинять себе волю других. Ему можно все, а вам – шиш с маслом, будете спорить, получите очередную порцию унижения.

6. Явное двуличие партнера, постоянная смена масок. Дома он тиран и агрессор, под чью дудку вы обязаны танцевать, но при гостях превращается в настоящего семьянина и добряка, который обожает жену и детей. Он действительно умеет произвести впечатление на слабый пол, так что сложно его в чем-то уличить.

7. Попытка принизить вашу ценность, сделать вас приложением к его «я». Вы без него никто, вас всему нужно учить, во всем наставлять, лепить нечто удобоваримое. Такой мужчина видит в своей женщине именно предмет удовлетворения нужд, но не личность.

8. Психологическое насилие по отношению к вам, которое выражается в постоянных угрозах с его стороны и давлении. Он грозится выдать о вас личную информацию, манипулирует слабостями, часто и без повода обижается, становится агрессивным или намеренно игнорирует.

9. Сексуальное давление, когда мужчина принуждает заниматься с ним сексом против вашей воли и считает такое поведение нормой. Также тиран может использовать секс как форму контроля над жертвой.

10. Стремление поскорее сделать вас своей женой и зачать ребенка, которое окончательно расставит точки над «и», сделав полностью от него зависимой. Довольно часто женитьба и рождение отпрыска развязывает мужчине руки, скрытый тиран выходит наружу, полностью меняя свое лицо, превращаясь в диктатора.

Как выйти из таких отношений, если вы уже попались на удочку?

Тирана изменить невозможно, люди с таким складом характера получают психологическое удовлетворение от осознания своей власти над окружающими, потому им сложно отказаться от такого вида наслаждения. Остается два варианта: либо продолжать терпеть манипулятора, оправдывая его насилие над собой проблемами на работе и скверным характером; либо уходить, пока ваша беспечность не привела к действительно трагическим последствиям.

Подумайте, сможете ли вы терпеть такое отношение постоянно? И как насчет ваших детей, готовы ли вы испортить их будущее, просто потому что привыкли быть жертвой. Атмосфера постоянного давления, унижения и издевательства, вы правда достойны всего этого? Прекратите задвигать свои потребности на второй план, прекратите жить в угоду другим, учитесь любить себя, заботиться о своих интересах.

Не нужно искать оправданий, вы ни в чем не виноваты. Отныне ваша первостепенная задача – вернуть чувство внутреннего достоинства, установить границы с миром, чтобы не позволять окружающим опускаться до оскорблений на ваш счет. Обидчику выгодно ваше унижение, но пора строить жизнь на новых условиях. Вы больше не жертва, не солдатик для битья, но личность. Вычеркните из жизни испорченные страницы и начните писать сюжет заново. Если не вы, то кто?

Текст: Flytothesky.ru