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Простая задача, которую затрудняются решить 90% людей

08.06.2017 21:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как у вас с математикой? Дружили с ней в школе? Не зависимо от того, на какие оценки вы учились, со временем неиспользуемые знания стираются из мозга. А ведь многие приемы широко используются в повседневной жизни. Попробуйте решить это элементарное уравнение, чтобы освежить знания в этой области.

 
 
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Как у вас с математикой? Дружили с ней в школе? Не зависимо от того, на какие оценки вы учились, со временем неиспользуемые знания стираются из мозга. А ведь многие...

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