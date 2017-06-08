Как у вас с математикой? Дружили с ней в школе? Не зависимо от того, на какие оценки вы учились, со временем неиспользуемые знания стираются из мозга. А ведь многие приемы широко используются в повседневной жизни. Попробуйте решить это элементарное уравнение, чтобы освежить знания в этой области.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Простая задача, которую затрудняются решить 90% людей Как у вас с математикой? Дружили с ней в школе? Не зависимо от того, на какие оценки вы учились, со временем неиспользуемые знания стираются из мозга. А ведь многие...