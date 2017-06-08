ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

09.06.2017 03:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Мумии всегда были предметом, вызывающим интерес у людей, не говоря уж о том, что о них пишут книги, снимают кино и используют специфические костюмы на Хэллоуин. Однако мало кто знает больше фактов и деталей о мумиях, причем некоторые из них более странные и леденящие кровь, нежели всё то, что придумал и снял о них Голливуд.

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

1. Не всех египтян мумифицировали

Мумификации удостаивался не каждый египтянин. Это был действительно дорогой процесс, который не все могли себе позволить. Самый лучший вариант мумификации включал тщательную очистку тела, виртуозное удаление (и очищение) внутренних органов и наполнение специальными веществами. Если семья была обеспеченной, но желала сэкономить на покойнике, выбирая вариант подешевле (всего было три варианта), то это считалось позором.

2. Работа египетских «патологоанатомов» считалась трудом неблагодарным

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Египтяне с большим уважением относились к человеческому телу, что вызвало некоторый моральный конфликт во время процесса мумификации. Переход на другую сторону требовал наличия целого, невредимого тела, поэтому причинение вреда человеку – даже после смерти – считалось кощунственным. Это, конечно, делало процесс бальзамирования трудным и ответственным делом.

3. Мумии с открытым ртом

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Процесс мумификации египтян также включал ритуал, известный под названием «открытие рта», символизирующий дыхание, поскольку египтяне считали, что жизнь продолжается после смерти. Мумия с открытым ртом также, по-видимому, могла наслаждаться едой и напитками, которые приносили им близкие. Только представьте себе семейный пикник в пирамиде!

4. Разворачивание мумий было популярным развлечением

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

В викторианскую эпоху англичане разворачивали мумии на научных выставках, как правило, с целью узнать больше о древнем Египте. Однако эти выставки привлекали и праздную публику, которой нравилось поглазеть на сам процесс. Известный хирург того времени Томас Петтигрю активно организовывал эти мероприятия, на которых разворачивал мумии и делал вскрытие.

5. Мумии измельчались, и из них делалась краска

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

После того как мумии были публично развернуты и вскрыты, их отдавали (а точнее продавали) мануфактурщикам. Что они могли сделать с кучей распотрошенных сухих мумий? Останки измельчались и использовались для производства краски под названием «коричневая мумия». Краска эта была очень популярна среди художников 19 века, так что некоторые шедевры, нынче висящие в музеях, вполне могли быть написаны именно с использованием частей мертвых тел.

6. Мумии в медицине

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Если вы считаете, что краска из древнеегипетских трупов – это отвратительно, то это не предел. Еще в 17 веке мумии использовались для создания лекарства, который, как тогда полагали, лечил практически все, начиная от головных болей и заканчивая внутренними кровотечениями. Череп мумии был особенно ценной частью и обладал безупречными целебными свойствами. Порошок из мумии принимали внутрь и даже втирали в кожу.

7. Некоторые мумии получались случайно

Некоторые люди мумифицировались по чистой случайности. Речь идет о так называемых болотных телах. Эти тела находят по всей Европе, поскольку люди, умиравшие в болотах, мумифицировались естественным путем. В болотистой местности много антимикробного торфяного мха, отлично сохраняющего тела.

8. Франкенмумии

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Египтяне, возможно, были самой известной культурой, которая практиковала мумификацию, но они были не единственными. В 2001 году ученые обнаружили несколько 3000-летних мумий на острове у берегов Шотландии. Самой странной особенностью этих шотландских мумий был тот факт, что они фактически содержали части разных тел. По-видимому, эти «Франкенштейны» изначально мумифицировались в болоте, а затем снова зарывались через 300-600 лет, но уже более хаотично, по принципу как получится.

9. Некоторые японские монахи мумифицировали себя… еще живыми

9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Думаете процесс мумификации начинается только после смерти? Тем не менее, некоторые японские монахи Сингон начинали мумифицировать себя еще при жизни. Цель этой практики заключалась в том, чтобы войти в состояние глубокой, вечной медитации, и в течение примерно 800 лет более десятка монахов очень даже преуспели в создании собственных мумий. Они очищали тело, потом дух, а потом просили своих друзей похоронить их в относительно маленькой яме с небольшой трубкой, ведущей к поверхности для воздуха, чтобы они не задохнулись, но вместо этого просто тихо и спокойно умерли от голода. Однако процесс был еще далек от завершения. Через сотни лет после такого погребения гробницы этих монахов нужно было открыть, чтобы убедиться, что мумификация прошла успешно.9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мумии всегда были предметом, вызывающим интерес у людей, не говоря уж о том, что о них пишут книги, снимают кино и используют специфические костюмы на Хэллоуин....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Простая задача, которую затрудняются решить 90% людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика