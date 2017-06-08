9 неожиданных фактов о мумиях. Вы об этом даже не догадывались!

Мумии всегда были предметом, вызывающим интерес у людей, не говоря уж о том, что о них пишут книги, снимают кино и используют специфические костюмы на Хэллоуин. Однако мало кто знает больше фактов и деталей о мумиях, причем некоторые из них более странные и леденящие кровь, нежели всё то, что придумал и снял о них Голливуд.





1. Не всех египтян мумифицировали

Мумификации удостаивался не каждый египтянин. Это был действительно дорогой процесс, который не все могли себе позволить. Самый лучший вариант мумификации включал тщательную очистку тела, виртуозное удаление (и очищение) внутренних органов и наполнение специальными веществами. Если семья была обеспеченной, но желала сэкономить на покойнике, выбирая вариант подешевле (всего было три варианта), то это считалось позором.

2. Работа египетских «патологоанатомов» считалась трудом неблагодарным





Египтяне с большим уважением относились к человеческому телу, что вызвало некоторый моральный конфликт во время процесса мумификации. Переход на другую сторону требовал наличия целого, невредимого тела, поэтому причинение вреда человеку – даже после смерти – считалось кощунственным. Это, конечно, делало процесс бальзамирования трудным и ответственным делом.

3. Мумии с открытым ртом





Процесс мумификации египтян также включал ритуал, известный под названием «открытие рта», символизирующий дыхание, поскольку египтяне считали, что жизнь продолжается после смерти. Мумия с открытым ртом также, по-видимому, могла наслаждаться едой и напитками, которые приносили им близкие. Только представьте себе семейный пикник в пирамиде!

4. Разворачивание мумий было популярным развлечением





В викторианскую эпоху англичане разворачивали мумии на научных выставках, как правило, с целью узнать больше о древнем Египте. Однако эти выставки привлекали и праздную публику, которой нравилось поглазеть на сам процесс. Известный хирург того времени Томас Петтигрю активно организовывал эти мероприятия, на которых разворачивал мумии и делал вскрытие.

5. Мумии измельчались, и из них делалась краска





После того как мумии были публично развернуты и вскрыты, их отдавали (а точнее продавали) мануфактурщикам. Что они могли сделать с кучей распотрошенных сухих мумий? Останки измельчались и использовались для производства краски под названием «коричневая мумия». Краска эта была очень популярна среди художников 19 века, так что некоторые шедевры, нынче висящие в музеях, вполне могли быть написаны именно с использованием частей мертвых тел.

6. Мумии в медицине





Если вы считаете, что краска из древнеегипетских трупов – это отвратительно, то это не предел. Еще в 17 веке мумии использовались для создания лекарства, который, как тогда полагали, лечил практически все, начиная от головных болей и заканчивая внутренними кровотечениями. Череп мумии был особенно ценной частью и обладал безупречными целебными свойствами. Порошок из мумии принимали внутрь и даже втирали в кожу.

7. Некоторые мумии получались случайно

Некоторые люди мумифицировались по чистой случайности. Речь идет о так называемых болотных телах. Эти тела находят по всей Европе, поскольку люди, умиравшие в болотах, мумифицировались естественным путем. В болотистой местности много антимикробного торфяного мха, отлично сохраняющего тела.

8. Франкенмумии





Египтяне, возможно, были самой известной культурой, которая практиковала мумификацию, но они были не единственными. В 2001 году ученые обнаружили несколько 3000-летних мумий на острове у берегов Шотландии. Самой странной особенностью этих шотландских мумий был тот факт, что они фактически содержали части разных тел. По-видимому, эти «Франкенштейны» изначально мумифицировались в болоте, а затем снова зарывались через 300-600 лет, но уже более хаотично, по принципу как получится.

9. Некоторые японские монахи мумифицировали себя… еще живыми





Думаете процесс мумификации начинается только после смерти? Тем не менее, некоторые японские монахи Сингон начинали мумифицировать себя еще при жизни. Цель этой практики заключалась в том, чтобы войти в состояние глубокой, вечной медитации, и в течение примерно 800 лет более десятка монахов очень даже преуспели в создании собственных мумий. Они очищали тело, потом дух, а потом просили своих друзей похоронить их в относительно маленькой яме с небольшой трубкой, ведущей к поверхности для воздуха, чтобы они не задохнулись, но вместо этого просто тихо и спокойно умерли от голода. Однако процесс был еще далек от завершения. Через сотни лет после такого погребения гробницы этих монахов нужно было открыть, чтобы убедиться, что мумификация прошла успешно.

Текст: Flytothesky.ru