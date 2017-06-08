В зоопарке Филадельфии пополнение в семействе горилл. Вы только посмотрите на этого малыша!

В филадельфийском зоопарке родилась маленькая горилла.

Philadelphia Zoo Welcomes Baby Gorilla Philadelphia Zoo welcomed a new addition to the family: a western lowland gorilla baby born to Kira, the Zoo’s 17-year-old female and 32-year old silverback, Motuba, on Friday, June 2nd. After prolonged labor, human doctors were called to aid zoo veterinarians and perform an assisted delivery with forceps — a rare occurrence when delivering a gorilla baby. Learn more about the expert team of doctors and this extraordinary delivery. http://bit.ly/pzgorillababy Posted by Philadelphia Zoo on Dienstag, 6. Juni 2017

17-летняя Кира, западная равнинная горилла, из зоопарка Филадельфии родила своего первого детеныша.

Родился малыш очень по-человечески. У Киры начались схватки в четверг и продолжались сутки, потому ей пришлось делать наркоз, а команда врачей ассистировала горилле в родах.

Кире пришлось потрудиться.

«У нашей ветеринарной команды был план, предполагающий такой сценарий – и в этом случае этот план и навыки нашей команды дали возможность Кире благополучно родить мальчика», – говорит Энди Бейкер, директор зоопарка.

Да, это маленький мальчик весом 2 кг 220 г!

Сейчас сына Киры все еще называют просто «малышом гориллой», поскольку с именем для него пока не определились.





Это первенец Киры, а у её 32-летнего партнера Мотубы уже есть три отпрыска. Кстати, западная равнинная горилла считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Следовательно, рождение маленьких горилл является особым событием.

А персонал зоопарка запечатлел новорожденного в целой серии милейших фотографий.

Добро пожаловать в мир, малыш!





















Текст: Flytothesky.ru