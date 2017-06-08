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В зоопарке Филадельфии пополнение в семействе горилл. Вы только посмотрите на этого малыша!
09.06.2017 06:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
В филадельфийском зоопарке родилась маленькая горилла.
17-летняя Кира, западная равнинная горилла, из
Родился малыш очень по-человечески. У Киры начались схватки в четверг и продолжались сутки, потому ей пришлось делать наркоз, а команда врачей ассистировала горилле в родах.
Кире пришлось потрудиться.
«У нашей ветеринарной команды был план, предполагающий такой сценарий – и в этом случае этот план и навыки нашей команды дали возможность Кире благополучно родить мальчика», – говорит Энди Бейкер, директор зоопарка.
Да, это маленький мальчик весом 2 кг 220 г!
Сейчас сына Киры все еще называют просто «малышом гориллой», поскольку с именем для него пока не определились.
Это первенец Киры, а у её 32-летнего партнера Мотубы уже есть три отпрыска. Кстати, западная равнинная горилла считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.
Следовательно, рождение маленьких горилл является особым событием.
А персонал зоопарка запечатлел новорожденного в целой серии милейших фотографий.
Добро пожаловать в мир, малыш!
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В филадельфийском зоопарке родилась маленькая горилла. Philadelphia Zoo Welcomes Baby Gorilla Philadelphia Zoo welcomed a new addition to the family: a western lowland gorilla baby born to Kira, the Zoo’s 17-year-old female and 32-year old...
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