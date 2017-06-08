Что вы ненавидите в других людях по знаку зодиака

Окружающие люди могут нам нравиться, оставлять нас равнодушными или же не нравиться. Мы не можем любить всех и находить со всеми общие точки соприкосновения. Люди могут делать то, что нас раздражает или что мы находим неприемлемым, потому мы всячески избегаем любого с ними контакта. Итак, что вас нервирует и откровенно выводит из себя в других людях, исходя из вашего зодиакального знака?





1. Овен

Вы терпеть не можете, когда люди делают все медленно. Ваши близкие всегда должны не отставать от вас в вашем темпе, и это касается буквально всего: еды, принятия решений и даже оплаты счетов. Вы стремительно летите по жизни и с человеком-улиткой вам явно не по пути. Если кто-то слишком долго расплачивается на кассе перед вами, вас это безумно раздражает.

2. Телец

Вы ненавидите, когда люди трогают ваши вещи. А если они хотят прикоснуться к вам, то они должны пройти вашу собственную тщательную проверку. Вы терпеть не можете, когда кто-то щупает ткань вашей рубашки или трогает ваши зеркала или мебель в доме. А еще вас раздражают люди, грызущие ручки, тем более если это ваши ручки.

3. Близнецы

Вы не выносите, когда люди прерывают вас или исправляют, когда вы говорите. Допустим, вы сказали что-то, что не совсем верно. Собеседнику стоит подождать 10 секунд, пока вы не закончите свою мысль, но есть люди, которые считают, что вас нужно немедленно поправить. Вы находите это грубым и раздражающим, и вы откровенно презираете и избегаете таких людей.

4. Рак

Вы очень избегаете людей, которые стремятся скупать дешевые вещи, и чьи дома забиты подержанным барахлом. Ваш дом – это ваше сердце, и вы считаете, что его нельзя заполнять уродливыми, бесполезными и дешевыми вещами. Лучше купить несколько качественных предметов мебели, чем кучу пластиковых этажерок.

5. Лев

Вы не любите, когда люди ведут себя покровительственно и снисходительно и разговаривают с вами, как с ребенком. Ваше окружение должно понимать, насколько вы ослепительно прекрасны, и вам не нужно снисхождения. Когда кто-то панибратски хлопает вас по плечу, то вы сразу включаете режим высокомерия и нежелания общаться.

6. Дева

Вы втайне ненавидите людей, которые делают вещи наполовину. Люди обязаны гордиться своей работой, и сделана она должна быть до конца и высококачественно. Вы не находите ни единого оправдания халтуре, лени и бездействию, а также откладыванию всего на потом, потому от таких людей вы всегда инстинктивно держитесь подальше.

7. Весы

Вы не выносите, когда люди не проявляют к вам приязни и дружелюбия, поэтому они вам сразу автоматически тоже не нравятся. Да, вы хотите быть хорошим для всех, а это, увы, невозможно. Любой косой или неприязненный взгляд в вашу сторону – и человек сразу становится вашим личным недругом.

8. Скорпион

Вы в глубине души ненавидите людей, которые носят маски и делают вид, что они не такие как есть на самом деле. Когда кто-то делает вам неудачный (на ваш взгляд) комплимент, это так же плохо, как соврать вам, потому что вы сразу же сочтете человека и его слова фальшивыми. Вы предпочитаете, чтобы люди были собой и искренне говорили, что думают.

9. Стрелец

Вы терпеть не можете мрачных, пессимистичных и грустных людей. Вы предпочитаете видеть только хорошие вещи и яркие краски, которые может предложить жизнь. Негативный и депрессивный человек действует на вас угнетающе. Это очень дурно влияет на ваше настроение, и вы стараетесь обходить таких людей стороной.

10. Козерог

Вас выводит, когда люди вас не уважают. Вы много работаете всю свою жизнь, и вы честно заработали все, что у вас есть, и когда кто-то вас не уважает или пытается каким-то образом унизить или задеть, вы запоминаете это навсегда и бесповоротно лишаете таких людей своего расположения и внимания. Вы терпеть не можете поверхностного отношения к себе.

11. Водолей

Вы не выносите, когда люди не принимают вас таким, какой вы есть, и всячески пытаются вас изменить. Вам вполне комфортно и мирно со своим внутренним «я», и если вы хотите что-то в себе изменить, то делать это будете исключительно по собственному желанию. Воздействие извне для вас неприемлемо.

12. Рыбы

Вы ненавидите людей, которые всегда пытаются наставить вас на путь истинный и заваливают ценными рекомендациями и указаниями. Вы не хотите, чтобы вас опекали, контролировали и командовали, и вам категорически не нравятся непрошеные советы и уж, не дай Бог, попытки несанкционированно влезть в вашу жизнь.

Текст: Flytothesky.ru