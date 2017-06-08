Пост женщины о своем теле стал вирусным, и он действительно потрясающий

«На протяжении многих лет этот мужчина любит каждый мой изгиб, каждую складочку и каждую растяжку на моем теле»

Знакомьтесь, Джеззи.

Она жена, мать и целеустремленная модель, которая использует Instagram, чтобы продемонстрировать любовь к себе и своему телу.



И, конечно же, она пашет в спортзале.

Недавно Джеззи опубликовала пост в Instagram, и он стал вирусным:

Она написала: «На протяжении многих лет этот мужчина любит каждый мой изгиб, каждую складочку и каждую растяжку на моем теле».

Сначала она не была уверена, что муж любит её. «Как мог мужчина с идеальной фигурой полюбить такую, как я! У меня нет плоского живота. Мое тело дрожит при ходьбе. А если я слишком быстро бегу вверх по лестнице, то мое тело трясется!»

Но в конце концов, Джеззи поняла, что ее тело идеально: «Теперь я вижу, что у меня есть это «идеальное тело». Каждый изгиб, каждая складка и каждая растяжка совершенны, и это делает нас двоих счастливыми».

Она закончила свой пост словами: «Мне нравится мое тело, и я наконец понимаю, почему оно нравится и моему мужчине!»

Людям понравилось и её фото, и её месседж, и Джеззи получила массу поддерживающих и хвалебных комментариев.

Джеззи можно искренне поблагодарить – и за её публикацию, и за то, что она несет позитив и, самое главное, любит себя!

Текст: Flytothesky.ru