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Тест: Если бы вы были деревом, то каким?
09.06.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Какой образ жизни вы ведете? Какая черта характера в вас преобладает? Каждого человека можно сравнить с деревом. Какая роль вам подойдет больше: гигантской секвойи или ленивой пальмы? Этот интересный тест определит ваше место в растительном мире.
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Какой образ жизни вы ведете? Какая черта характера в вас преобладает? Каждого человека можно сравнить с деревом. Какая роль вам подойдет больше: гигантской секвойи...
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