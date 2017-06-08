Какой образ жизни вы ведете? Какая черта характера в вас преобладает? Каждого человека можно сравнить с деревом. Какая роль вам подойдет больше: гигантской секвойи или ленивой пальмы? Этот интересный тест определит ваше место в растительном мире.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Если бы вы были деревом, то каким? Какой образ жизни вы ведете? Какая черта характера в вас преобладает? Каждого человека можно сравнить с деревом. Какая роль вам подойдет больше: гигантской секвойи...