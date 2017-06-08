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Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

09.06.2017 11:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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1. Приглашаем на бесконечно чаепитие.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

2. Неправильные квадраты.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

3. На этом стуле вам точно захочется посидеть.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

4. Эта полоска действительно одного цвета!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

5. Понаблюдайте, как шарик катится по этой невероятной геометрической фигуре.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

6. Этому водителю повезло.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

7. Эти квадраты на самом деле движутся с одной скоростью!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

8. И эти прямоугольники!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

9. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ….

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

10. Можно бесконечно смотреть на эти бесконечные пончики.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

11. Этот крокодил наблюдает за вами.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

12. Странный треугольник.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

13. Оранжевый круг не меняет своего размера.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

14. В какую сторону едет этот поезд? Силой мысли вы способны изменить его направление!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

15. Что не так с этим парнем? А точнее — с его квартирой!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

16. А эта картинка не движется. Она даже не в GIF-формате!

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

17. Бесконечный рисунок.

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

18. В данный момент вы, наверное, чувствуете себя так же, как этот кот.Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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1. Приглашаем на бесконечно чаепитие. 2. Неправильные квадраты. 3. На этом стуле вам точно захочется посидеть. 4. Эта полоска действительно одного цвета! 5....

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