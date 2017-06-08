Оптические иллюзии, которыми вам захочется поделиться с друзьями

1. Приглашаем на бесконечно чаепитие.

2. Неправильные квадраты.





3. На этом стуле вам точно захочется посидеть.

4. Эта полоска действительно одного цвета!





5. Понаблюдайте, как шарик катится по этой невероятной геометрической фигуре.





6. Этому водителю повезло.

7. Эти квадраты на самом деле движутся с одной скоростью!





8. И эти прямоугольники!





9. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ….





10. Можно бесконечно смотреть на эти бесконечные пончики.





11. Этот крокодил наблюдает за вами.

12. Странный треугольник.





13. Оранжевый круг не меняет своего размера.

14. В какую сторону едет этот поезд? Силой мысли вы способны изменить его направление!





15. Что не так с этим парнем? А точнее — с его квартирой!

16. А эта картинка не движется. Она даже не в GIF-формате!





17. Бесконечный рисунок.

18. В данный момент вы, наверное, чувствуете себя так же, как этот кот.

Текст: Flytothesky.ru