Аттракцион челночной аккредитации

"А у вас есть разрешение на съемку?" — такой вопрос слышал каждый журналист хотя бы раз. Задают его, в основном, люди, которые до сей поры с прессой не сталкивались, зато насмотрелись голливудского кино. Ответ часто зависит от степени ироничности адресата. Я, например, когда был в хорошем настроении, переспрашивал: "А у вас есть запрещение?". Хорохориться мне помогала та самая аккредитация, день которой сегодня отмечают по всему миру.



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Журналист, работающий на зарубежное СМИ, получает аккредитацию от Министерства иностранных дел. Выдают ее на длительный срок. В этом случае все просто: раз в год, а то и реже, собрал пакет документов, передал в МИД, через пару недель забрал аккуратно заламинированную "корочку". Такая аккредитация легализует работу ее владельца, но не гарантирует свободного доступа на все мероприятия. Для большинства из них нужно получать отдельное разрешение.

И тут начинается торжество бюрократии. Некоторые ведомства будто соревнуются в изощренности вопросов к журналистам. Чтобы получить аккредитацию и пару часов поработать на гипотетической выставке племенных бычков, нужно заполнить анкету из 20 пунктов. Обязательно указать, где ты родился, семейное положение, марку и даже серийный номер видеокамеры. Ведь бычки не привыкли позировать для сомнительных субъектов. А уж если их снимут в неудачном ракурсе на дешевый объектив, то у копытных вообще будет стресс, а там и до дефицита веса недалеко!

Но бывает от аккредитаций и реальная польза. На массовые мероприятия пресс-службы иногда выдают разрешения на предъявителя, без фамилий и фото. На таком документе указано лишь название СМИ. Этой лазейкой однажды и воспользовалась многочисленная компания журналистов в Санкт-Петербурге, среди которых оказался и автор этих строк. Тогда только закончился экономический форум, а вечером на Дворцовой площади был запланирован большой концерт и ночная дискотека для выпускников.

Проблема в том, что на школьников никто из журналистов уже не походил — жизнь потрепала, а аккредитации с форума, разумеется, на концерте не действовали. На помощь пришли коллеги с нескольких телеканалов, которые освещали подготовку ко Дню выпускника. Свою работу они уже сделали, оставаться смотреть концерт не хотели, поэтому и поделились пропусками. На всех, правда, не хватило. Но находчивые журналисты не растерялись. Перед каждым кольцом безопасности (а их было три) компания разделялась. Передовая группа с аккредитациями успешно проходила досмотр, потом один человек собирал документы, прятал по карманам и выносил ожидающим. Таким челночным способом на Дворцовую площадь тогда попали многие люди, которых вы привыкли видеть в новостных выпусках или на страницах сайтов и газет.

Да, концерт был отличным, несмотря на привычный петербургский дождь. Уходя, мы передали аккредитации подоспевшим на дискотеку коллегам.