К 25-летию дипотношений Москвы и Минска появился новый сувенир

МИНСК, 9 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. В преддверии 25-летия установления дипломатических отношений России и Беларуси в Москве выпустили памятные конверты тиражом один миллион экземпляров.

Специально для церемонии был изготовлен сувенирный штемпель, на котором указана сегодняшняя дата, 9 июня 2017 года. Участники сделали на конвертах оттиск и подписали их, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

"Сегодняшний день и церемония обозначают, что мы с уважением относимся к великим датам. За двадцать пять лет мы не только поняли свое место в новом международном порядке в качестве суверенных государств — мы пошли по пути интеграции", — заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в ходе церемонии.

Тираж памятных конвертов составил один миллион экземпляров. Уже сегодня они поступят в отделение почтовой связи России. Жители страны смогут использовать их для отправки писем.

Двадцатипятилетие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь будет отмечаться 25 июня 2017 года.

"Россия и Беларусь со временем только наращивают темпы интеграции, тем самым создавая пример для других интеграционных структур на постсоветском пространстве", — констатировал Карасин.

В преддверии юбилейной даты, 4-5 июня, прошел визит в Москву главы МИД Беларуси Владимира Макея. Министр со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открыл фотовыставку, приуроченную к празднованию юбилея.