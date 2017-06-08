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Социальная тревожность: болезнь или иной склад ума?

09.06.2017 17:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Худший совет, который можно дать человеку с социальной тревожностью: «Будьте уверенней». Если бы он мог побороть свою застенчивость и стать уверенней в себе, он не страдал бы от тревоги.

Социальная тревожность: болезнь или иной склад ума?

Психологи разрабатывают методы лечения социофобии с тех пор, как ее признали серьезным расстройством. Тревога мешает нормальному общению, успеху в карьере и даже вызывает депрессию. Но в любой ситуации есть свои плюсы. Давайте оставим на время список неприятностей, которые приносит нам тревожность, и выясним, что хорошего можно почерпнуть из нашего нынешнего состояния. Тем более что исследования, посвященные этой теме, показывают удивительные результаты.

1. «Дозорный» интеллект.

Одним из преимуществ человека с тревожностью является способность первым обнаружить наличие угрозы. В 2012 году в «Европейском журнале социальной психологии» были опубликованы результаты исследования, показавшего, что тревожные люди могут «учуять» запах дыма гораздо раньше остальных.

Французские ученые отметили, что люди с тревожностью обладают поистине «шестым чувством». Определенные области их мозга «включаются» в течение 200 миллисекунд. Повышенная чувствительность и специфические когнитивные способности делают их настоящими «хранителями» жизни.

2. Логика.

Тревожный ум – это мощный логический процессор. Он стремится рассмотреть ситуацию со всех углов. Исследование, проведенное в Кембридже в 2015 году, показало, что повышенная тревога заставляет учитывать все мельчайшие нюансы и дает возможность увидеть полную картину.

3. Чтение мыслей.

Человек с повышенной тревожностью часто безошибочно распознает душевное состояние других людей, независимо от того, что они хотят показать. В 2011 году в журнале «Психиатрия» были опубликовано исследование, доказавшее, что пациенты с чрезмерной тревогой могут ощущать чужие эмоции, даже не анализируя ситуацию. Возможно, именно поэтому тревожные люди предпочитают избегать общения. Неконтролируемая эмпатия сильно истощает энергию.

4. Особые отношения с другими социофобами.

Люди с социальной тревожностью, как правило, хорошо понимают тех, кто имеет такие же проблемы. Канадский психолог Элиан М. Буше заметил, что контакт между социофобами устанавливается быстро и длится долго. Особенно, если человек того же пола.

5. Обостренное восприятие реальности.

Тревожные люди не склонны к иллюзиям. Это их дар и проклятие. Они не питают ложных надежд на будущее и часто становятся пессимистами. Им трудно видеть мир через «розовые очки», но это приносит свои плоды.

Таким образом, если у вас есть проблемы с тревогой, подумайте о том, что она приходит с определенным набором подарков. Более того, несколько лет назад в журнале «Neuroscience» выдвинули гипотезу о том, что социальная тревожность — это вовсе не расстройство, а просто другой склад ума.Социальная тревожность: болезнь или иной склад ума?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Худший совет, который можно дать человеку с социальной тревожностью: «Будьте уверенней». Если бы он мог побороть свою застенчивость и стать уверенней в себе, он не...

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