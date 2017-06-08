Как завоевать женщину и не сойти с ума? О долгах настоящих мужчин

Какая женщина не мечтает встретить красавца-супермена, за которым можно будет спрятаться от всех жизненных трудностей? Какой супермен останется в живых после этой знаменательной встречи?





Спасение девушки из лап безденежья и жизненных неудач – только начало пьесы. В реальном мире герою придется постоянно бороться с вымышленными драконами принцессы, доказывая свою состоятельность. Он должен будет приносить домой все больше золота и аленьких цветов, а еще арендовать белого коня и великодушно списать не нее полцарства. Только такое поведение принцесса расценит как любовь, великодушно одарив несчастного титулом «настоящего мужчины». А там – хоть потоп!

Раз выбрал ее в свои спутницы – впрягайся в плуг и греби, пока хватит сил, такова обязанность мужчины. Он пожизненно обязуется доказывать свою любовь, это его рыцарская плата за желание быть вместе с любимой.

Долг настоящего мужчины?

Да, настоящий мужчина, словно джин, должен удовлетворять сумасбродные «хотелки» своей женщины. Хочет в Париж – иди и зарабатывай на поездку, ты же мужик. Хочет домик в Майами и личный аэропорт? Почему ты до сих пор лежишь на диване, иди гуглить цены и выбивать сделку. А еще нельзя ныть, претендовать на совместно нажитое имущество или загораться идеями, которые не нравятся твоей женщине, это не по-мужски. Подал на развод? Будь добр уйти от нее в трусах, потому что именно так поступают настоящие мужчины, они оставляют все. Устал от напряженного графика? Готовься выслушать упреки о том, каково ей жить с ленивцем и тунеядцем. Тебя обязательно сравнят с успешным другом Вовой, который по счастливой случайности дослужился до президента. Заикнулся о том, чтобы сменить работу? Ты всегда думаешь только о себе, ее желания тебя не волнуют.

Основным рычагом давления остаются деньги. Почему ты зарабатываешь так мало? Почему не даришь пышных букетов, но ешь ее борщи? Какой из тебя глава семейства, когда вы получаете зарплату почти на равных, это позор. Настоящий рыцарь обязан все спускать на жену, а лучше – отдавать ей все карты и ключи. Твой удел – заработок, ее – кафе и драгоценности, она ведь так устала тебя вдохновлять и обслуживать. Неблагодарный ты тип…

«Хорошо», — скажите вы. — А что должна представлять из себя настоящая женщина?»

А ее выбор тоже не особо богат – хорошо выглядеть, всегда хотеть секса, быть идеальной хозяйкой и мамой, а еще отказаться от самореализации на благо семьи. В дневное время нужно строить из себя понимающую музу сердца, в ночное – пить приворотное зелье и превращаться в развратную фурию любви, бонус – полная зависимость от мужчины. Сможете так? Драить туалет и потрошить мамонта, пока он завоевывает очередную крепость? Выслушивать его занудство и терпеть слабую эрекцию, чтобы он расщедрился и провел огонь в пещеру? Не замечать измен и унижений, чтобы дети росли в тепле, ни в чем не нуждаясь?

Получается забавный парадокс – раз должен мужчина, то должна и женщина. С него – деньги, статус, положение. С нее – любовные утехи, уют и терпение к его тараканам. А что делать, если не хочется терпеть и быть вечным должником? Оплачивать чашку кофе, квартиру и поездку на море самой? Готовить обед, менять подгузники и водить ребенка в больницу одному?

Страшная правда об отношениях

Первое, что необходимо – перестать навешивать ярлыки. Мы сами придумываем обязанности настоящих женщин или долженствования мужчин, а потом больно раним друг друга несбывшимися ожиданиями. В партнерских отношениях нет места борьбе за власть или выгодным сделкам. Если ему нравится воспитывать ребенка и растить фиалки, а ей возиться с трансмиссией и управлять огромной корпорацией, при этом обоих все устраивает – это и есть рай. Если мужчине по кайфу задаривать жену золотыми кольцами, пока та покрывается тропическим загаром – это тоже их личное дело. Никто в паре ничего друг другу не должен. За чей счет жить, как распределять обязанности, кого и где содержать – все должно быть по взаимной договоренности, которая обоим придется по вкусу. Хочется – и хорошо! А нет – значит нет. Единственное, что неотъемлемо от отношений – любовь. Настоящий мужчина, как и настоящая женщина, не вступают в отношения без волшебного клея любви.

Текст: Flytothesky.ru