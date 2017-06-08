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10 самых древних артефактов в мире

09.06.2017 18:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человечество всегда стремилось сохранить свою историю и оставить хотя бы часть ее своим потомкам. Поэтому любая старинная находка очень сильно будоражит умы и сердца как обычных людей, так и учёных.

1. Самая древняя книга в Европе

10 самых древних артефактов в мире

Старейшая книга в Европе в твёрдом кожаном переплёте красного цвета, к тому же отлично сохранившаяся, – это Евангелие святого Катберта (также известное под названием Евангелие Стоунихерста), которое было написано на латыни в седьмом веке. Его полностью оцифрованная версия нынче доступна в интернете. Книга является копией Евангелия от Иоанна, и она была положена в гроб святого Катберта более 1300 лет назад. Когда викинги начали совершать набеги на северо-восточное побережье Англии, монашеская община покинула остров Линдисфарн, забрав с собой гроб и книгу, и поселилась в городе Дарем. Гроб был вскрыт в 1104 году, а Евангелие долго переходило из рук в руки, пока не попало к иезуитам.

2. Самая древняя официальная монета

10 самых древних артефактов в мире

До того как монеты начали выпускать государства, ранние монетовидные знаки чеканились богатыми купцами и влиятельными членами общества. Большинство экспертов сходятся во мнении, что первая в мире монета – это треть статера, отчеканенная лидийским царём Алиаттом между 660 и 600 г. до н.э. На одной стороне монеты изображена голова рычащего льва, а на другой стороне – вдавленный двойной квадрат. Монета изготовлялась из электрума, сплава серебра с золотом.

3. Самое древнее деревянное строение

10 самых древних артефактов в мире

Самые старые деревянные здания находятся возле буддистского храма Хорю-дзи в японском городе Икаруга. Четыре постройки сохранились в целости до наших дней, хотя их строительство началось в 587 г. н.э. (период Асука) по приказу императора Йомея, а его наследники завершили храм в 607 году. Исходный комплекс сгорел в 670 году, но был реконструирован к 710 году. Строительный комплекс состоит из центральной пятиэтажной пагоды, Золотого зала, внутренних ворот и деревянного коридора, который окружает центральную территорию.

4. Самое древнее изображение человека

10 самых древних артефактов в мире

Венера из Холе-Фельс является древнейшей статуэткой в мире, изображающей человека. Венере 40 тысяч лет, её рост около 6 см, и она вырезана из бивня мамонта. У фигурки нет головы, но сделан особый акцент на грудях, ягодицах и вульве. Скорее всего, она служила амулетом или символом плодородия, который носился как кулон. Венера была раскопана в 2008 году в пещерах Холе-Фельс недалеко от города Ульм на юго-западе Германии. Кстати, эти пещеры – настоящий кладезь многочисленных находок, связанных с жизнью доисторических людей.

5. Самые древние музыкальные инструменты

10 самых древних артефактов в мире

В 2012 году ученые обнаружили древнейшие в мире музыкальные инструменты возрастом в 42-43 тысячи лет. Эти древние прототипы флейты, вырезанные из кости мамонта и птичьей кости, были найдены в пещере Гайссенклостерле в верховьях Дуная, южная Германия. На основании находок из этой пещеры был сделан вывод, что люди пришли на эти земли 39-40 тысяч лет назад. Флейты же могли использоваться для досуга или религиозных ритуалов.

6. Самые древние наскальные пещерные рисунки

10 самых древних артефактов в мире

До 2014 года самыми древними наскальными рисунками были изображения животных эпохи позднего палеолита (30-32 тысячи лет), найденные в пещере Шове во Франции. Однако в сентябре 2014 года учёные обнаружили пещерные рисунки на индонезийском острове Сулавеси, восточная часть Борнео, чей возраст не менее 40 тысяч лет. Они изображают местных животных и отпечатки ладоней. Одному из изображений под названием Babirussa (местный вид свиньи) официально установили возраст – минимум 35400 лет, что делает его древнейшим образцом изобразительного искусства.

7. Самые древние работающие механические часы

10 самых древних артефактов в мире

Старейшие в мире, работающие механические часы находятся в Солсберийском соборе в южной Англии. Они были созданы в 1836 году по заказу епископа Эргума и состоят из колеса и шестерёнчатой системы, которые верёвками крепятся к колоколу собора. Часы бьют каждый час. Ещё одни, более старшие по возрасту механические часы были введены в эксплуатацию в Милане в 1335 году, но на сегодняшний день они не функционируют.

8. Самые древние маски

10 самых древних артефактов в мире

Самыми древними масками считается коллекция неолитических каменных масок возрастом в 9 тысяч лет, найденная на территории современного Израиля. Все маски были обнаружены в Иудейской пустыне и на Иудейских холмах и в настоящее время выставлены в Музее Израиля в Иерусалиме. Они представляют собой стилизованные лица (некоторые из них похожи на черепа) с отверстиями по краям, видимо, для ношения. Однако данные отверстия могли использоваться и для подвешивания масок в качестве декоративных или ритуальных предметов на столбах или алтарях. Исследователи отмечают, что резьба масок выполнена так, чтобы их было вполне комфортно носить: например, глаза вырезаны с учётом того, чтобы у человека было широкое поле зрения.

9. Самый древний образец абстрактного дизайна

10 самых древних артефактов в мире

В 2007 году археологи, которые изучали раковины моллюсков, собранные на острове Ява в Индонезии, обнаружили выбитые узоры и симметричные отверстия на их поверхности. В 2014 году группа исследователей подтвердила, что раковины были обработаны какими-то инструментами, а абстрактные узоры явно были сделаны рукой человека. С помощью микроскопов было установлено, что они вырезаны с помощью зубов акулы. Тем не менее, преждевременно называть эти доказательства убедительными, по крайней мере, пока не будет найдено больше подобных артефактов. Хотя сейчас это всё-таки самые старые каракули на земле, выполненные древним художником-абстракционистом.

10. Самые древние рабочие инструменты

10 самых древних артефактов в мире

Самые древние рабочие инструменты были обнаружены в эфиопской местности Када Гона, и их возраст варьируется в пределах 2,5-2,6 миллионов лет. Это древнейшие артефакты на Земле, относящиеся к деятельности человека. Инструменты состоят из кусков скальных пород с острыми краями и, скорее всего, использовались для отделения мяса от костей. Несмотря на то, что было обнаружено около 2600 образцов таких орудий, рядом с ними не нашлось никаких человеческих останков, что ставит под сомнение предназначение данных артефактов. Кстати, похожие инструменты с установленным возрастом в 2,3-2,4 млн. лет были найдены и в других частях Африки.10 самых древних артефактов в мире

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Человечество всегда стремилось сохранить свою историю и оставить хотя бы часть ее своим потомкам. Поэтому любая старинная находка очень сильно будоражит умы и...

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