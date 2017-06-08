10 самых древних артефактов в мире

Человечество всегда стремилось сохранить свою историю и оставить хотя бы часть ее своим потомкам. Поэтому любая старинная находка очень сильно будоражит умы и сердца как обычных людей, так и учёных.

1. Самая древняя книга в Европе





Старейшая книга в Европе в твёрдом кожаном переплёте красного цвета, к тому же отлично сохранившаяся, – это Евангелие святого Катберта (также известное под названием Евангелие Стоунихерста), которое было написано на латыни в седьмом веке. Его полностью оцифрованная версия нынче доступна в интернете . Книга является копией Евангелия от Иоанна, и она была положена в гроб святого Катберта более 1300 лет назад. Когда викинги начали совершать набеги на северо-восточное побережье Англии, монашеская община покинула остров Линдисфарн, забрав с собой гроб и книгу, и поселилась в городе Дарем. Гроб был вскрыт в 1104 году, а Евангелие долго переходило из рук в руки, пока не попало к иезуитам.

2. Самая древняя официальная монета





До того как монеты начали выпускать государства, ранние монетовидные знаки чеканились богатыми купцами и влиятельными членами общества. Большинство экспертов сходятся во мнении, что первая в мире монета – это треть статера, отчеканенная лидийским царём Алиаттом между 660 и 600 г. до н.э. На одной стороне монеты изображена голова рычащего льва, а на другой стороне – вдавленный двойной квадрат. Монета изготовлялась из электрума, сплава серебра с золотом.

3. Самое древнее деревянное строение





Самые старые деревянные здания находятся возле буддистского храма Хорю-дзи в японском городе Икаруга. Четыре постройки сохранились в целости до наших дней, хотя их строительство началось в 587 г. н.э. (период Асука) по приказу императора Йомея, а его наследники завершили храм в 607 году. Исходный комплекс сгорел в 670 году, но был реконструирован к 710 году. Строительный комплекс состоит из центральной пятиэтажной пагоды, Золотого зала, внутренних ворот и деревянного коридора, который окружает центральную территорию.

4. Самое древнее изображение человека





Венера из Холе-Фельс является древнейшей статуэткой в мире, изображающей человека. Венере 40 тысяч лет, её рост около 6 см, и она вырезана из бивня мамонта. У фигурки нет головы, но сделан особый акцент на грудях, ягодицах и вульве. Скорее всего, она служила амулетом или символом плодородия, который носился как кулон. Венера была раскопана в 2008 году в пещерах Холе-Фельс недалеко от города Ульм на юго-западе Германии. Кстати, эти пещеры – настоящий кладезь многочисленных находок, связанных с жизнью доисторических людей.

5. Самые древние музыкальные инструменты





В 2012 году ученые обнаружили древнейшие в мире музыкальные инструменты возрастом в 42-43 тысячи лет. Эти древние прототипы флейты, вырезанные из кости мамонта и птичьей кости, были найдены в пещере Гайссенклостерле в верховьях Дуная, южная Германия. На основании находок из этой пещеры был сделан вывод, что люди пришли на эти земли 39-40 тысяч лет назад. Флейты же могли использоваться для досуга или религиозных ритуалов.

6. Самые древние наскальные пещерные рисунки





До 2014 года самыми древними наскальными рисунками были изображения животных эпохи позднего палеолита (30-32 тысячи лет), найденные в пещере Шове во Франции. Однако в сентябре 2014 года учёные обнаружили пещерные рисунки на индонезийском острове Сулавеси, восточная часть Борнео, чей возраст не менее 40 тысяч лет. Они изображают местных животных и отпечатки ладоней. Одному из изображений под названием Babirussa (местный вид свиньи) официально установили возраст – минимум 35400 лет, что делает его древнейшим образцом изобразительного искусства.

7. Самые древние работающие механические часы





Старейшие в мире, работающие механические часы находятся в Солсберийском соборе в южной Англии. Они были созданы в 1836 году по заказу епископа Эргума и состоят из колеса и шестерёнчатой системы, которые верёвками крепятся к колоколу собора. Часы бьют каждый час. Ещё одни, более старшие по возрасту механические часы были введены в эксплуатацию в Милане в 1335 году, но на сегодняшний день они не функционируют.

8. Самые древние маски





Самыми древними масками считается коллекция неолитических каменных масок возрастом в 9 тысяч лет, найденная на территории современного Израиля. Все маски были обнаружены в Иудейской пустыне и на Иудейских холмах и в настоящее время выставлены в Музее Израиля в Иерусалиме. Они представляют собой стилизованные лица (некоторые из них похожи на черепа) с отверстиями по краям, видимо, для ношения. Однако данные отверстия могли использоваться и для подвешивания масок в качестве декоративных или ритуальных предметов на столбах или алтарях. Исследователи отмечают, что резьба масок выполнена так, чтобы их было вполне комфортно носить: например, глаза вырезаны с учётом того, чтобы у человека было широкое поле зрения.

9. Самый древний образец абстрактного дизайна





В 2007 году археологи, которые изучали раковины моллюсков, собранные на острове Ява в Индонезии, обнаружили выбитые узоры и симметричные отверстия на их поверхности. В 2014 году группа исследователей подтвердила, что раковины были обработаны какими-то инструментами, а абстрактные узоры явно были сделаны рукой человека. С помощью микроскопов было установлено, что они вырезаны с помощью зубов акулы. Тем не менее, преждевременно называть эти доказательства убедительными, по крайней мере, пока не будет найдено больше подобных артефактов. Хотя сейчас это всё-таки самые старые каракули на земле, выполненные древним художником-абстракционистом.

10. Самые древние рабочие инструменты





Самые древние рабочие инструменты были обнаружены в эфиопской местности Када Гона, и их возраст варьируется в пределах 2,5-2,6 миллионов лет. Это древнейшие артефакты на Земле, относящиеся к деятельности человека. Инструменты состоят из кусков скальных пород с острыми краями и, скорее всего, использовались для отделения мяса от костей. Несмотря на то, что было обнаружено около 2600 образцов таких орудий, рядом с ними не нашлось никаких человеческих останков, что ставит под сомнение предназначение данных артефактов. Кстати, похожие инструменты с установленным возрастом в 2,3-2,4 млн. лет были найдены и в других частях Африки.

Текст: Flytothesky.ru