ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

10.06.2017 09:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Памела Малхотра и её муж, доктор Анил Малхотра, – два потрясающих человека. Почти двадцать лет назад они купили 22 га заброшенных земель в южной Индии. Бесплодная земля была истощена многолетним использованием в качестве сельскохозяйственных угодий.

У пары была мечта создать частный заповедник, где можно было бы в безопасности выращивать и содержать животных. Это заняло довольно много времени, но они достигли своей цели. Местность теперь заполнена дикой природой и пышной растительностью.

Супруги говорят, что они действительно выполнили и перевыполнили свой первоначальный план, но это не мешает им размышлять над дальнейшими усовершенствованиями в плане обеспечения условий жизни для животных.

Они превратили ничто во что-то.

Когда-то это было 22 га земли, использовавшихся для выращивания кардамона и кофе, что распространено в южной части Индии.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Они начали работать с полностью истощенной землей.

 Она была практически мертва, и там не было никакой дикой природы.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Восстановление заняло более двух десятилетий.

 У супругов ушло 26 лет работы. Они вернули землю к жизни и превратили ее в прекрасное место, которым оно сейчас и является.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Ничто не могло заставить их отказаться от поставленной цели.

Пара посадила и вырастила множество местных деревьев и растений. В конце концов местность ожила.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Их трудом был создан прекрасный лес.

Тяжелая работа супругов Малхотра превратила этот район в отличный дом для животных.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Теперь здесь кипит лесная жизнь.

Местность заполнена всеми видами дикой природы. В заповеднике живут леопарды, речные выдры, бенгальские тигры, азиатские слоны и циветты.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

А начиналось всё с 22 га земли. Сейчас это целых 121 га заповедных земель.

Земли семьи Малхотра стали первым частным заповедником в Индии. Они называют их Заповедником SAI.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Они справились со своей задачей, хотя окружающие в них не верили.

Все считали их сумасшедшими, когда супруги начали свой проект много лет назад. Однако теперь их мечта сбылась.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Сколько бы времени это не заняло, никогда не отказывайтесь от своей мечты.

Памела рассказала, когда они впервые начали приезжать на эту территорию, там было очень тихо. Все, что они слышали, – это их собственные шаги. Теперь район полон звуков активной дикой природы.

Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Посмотрите, как видоизменялся Заповедник SAI.Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памела Малхотра и её муж, доктор Анил Малхотра, – два потрясающих человека. Почти двадцать лет назад они купили 22 га заброшенных земель в южной Индии. Бесплодная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика