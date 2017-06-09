Эта пара потратила 26 лет на восстановление тропического леса

Памела Малхотра и её муж, доктор Анил Малхотра, – два потрясающих человека. Почти двадцать лет назад они купили 22 га заброшенных земель в южной Индии. Бесплодная земля была истощена многолетним использованием в качестве сельскохозяйственных угодий.

У пары была мечта создать частный заповедник, где можно было бы в безопасности выращивать и содержать животных. Это заняло довольно много времени, но они достигли своей цели. Местность теперь заполнена дикой природой и пышной растительностью.

Супруги говорят, что они действительно выполнили и перевыполнили свой первоначальный план, но это не мешает им размышлять над дальнейшими усовершенствованиями в плане обеспечения условий жизни для животных.

Они превратили ничто во что-то.

Когда-то это было 22 га земли, использовавшихся для выращивания кардамона и кофе, что распространено в южной части Индии.





Они начали работать с полностью истощенной землей.

Она была практически мертва, и там не было никакой дикой природы.





Восстановление заняло более двух десятилетий.

У супругов ушло 26 лет работы. Они вернули землю к жизни и превратили ее в прекрасное место, которым оно сейчас и является.





Ничто не могло заставить их отказаться от поставленной цели.

Пара посадила и вырастила множество местных деревьев и растений. В конце концов местность ожила.





Их трудом был создан прекрасный лес.

Тяжелая работа супругов Малхотра превратила этот район в отличный дом для животных.





Теперь здесь кипит лесная жизнь.

Местность заполнена всеми видами дикой природы. В заповеднике живут леопарды, речные выдры, бенгальские тигры, азиатские слоны и циветты.





А начиналось всё с 22 га земли. Сейчас это целых 121 га заповедных земель.

Земли семьи Малхотра стали первым частным заповедником в Индии. Они называют их Заповедником SAI.





Они справились со своей задачей, хотя окружающие в них не верили.

Все считали их сумасшедшими, когда супруги начали свой проект много лет назад. Однако теперь их мечта сбылась.





Сколько бы времени это не заняло, никогда не отказывайтесь от своей мечты.

Памела рассказала, когда они впервые начали приезжать на эту территорию, там было очень тихо. Все, что они слышали, – это их собственные шаги. Теперь район полон звуков активной дикой природы.





Посмотрите, как видоизменялся Заповедник SAI.

Текст: Flytothesky.ru