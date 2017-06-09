Срываем маски! В какие игры играют женщины?

Женщина – великолепная актриса, которая и сама не подозревает о силе своего влияния на мужчину. Выразительным взмахом ресниц она может как уколоть партнера, так и вознести его эго до небес. Сведенные домиком брови легко подчинят своей воле даже самого сильного самца, что говорить о ее поцелуях или слезах. Но бывает и так, что дамочка заходит слишком далеко в попытке управлять мужчиной. Она так заигрывается, что не замечает главного – отношения вот-вот рухнут, и причиной тому будет она сама.





В какие игры любят играть женщины? Давайте посмотрим.

1. Игра «Докажи, как сильно любишь»

Каждая уважающая себя дамочка хорошо осведомлена о том, как должен ухаживать настоящий мужчина. И если, не приведи бог, он не носит ей охапки роз, не возит отдыхать на дорогущие курорты, не покупает милое платьице, значит, это не любовь. Женщины часто манипулируют мужчинами, вынуждая их изменять себе фразой «докажи». «Вот если бы ты и правда во мне души не чаял, был бы рядом», — обиженно надувает она губки. «Если я тебе так дорога, прекрати общаться с бывшей и детьми! Это меня ранит…»

Осознаете накал страстей? Когда мужчина не угадывает ее желаний, она заставляет его чувствовать себя виноватым, потому что он любит не так, как должен. Можно обижаться, капризничать, отказывать в близости, он сам это заслужил. А будет слушаться – появятся и секс, и пироги. Как удобно.

2. Игра «Баш на баш»

Суть игры проста: она обязуется делать что-то, что необходимо мужчине, взамен на такие же уступки с его стороны. То есть отношения в паре превращаются в рыночные торги, где каждый старается урвать больше, чем может вложить. Она диктует: «Будешь приносить домой деньги – получишь мое хорошее настроение и тарелку супа». Или: «Если не поедешь со мной к маме, не жди от меня того-то…» Самое опасное в игре – променять чувства на холодный расчет, когда партнер перестает рассматриваться как нечто действительно ценное, но превращается в вечного должника. Женщина больше не смотрит на мужчину, как на любимого, но видит в нем товар, который должен соответствовать всем ее «хочу». Главной ценностью становится не прогадать в сделке, вытянуть как можно больше, не вкладывая ничего. И это опасная игра.

3. Игра «Спасатель и утопающий»

Все партнеры отбираются такой женщиной по строгому критерию: он должен быть либо алкоголиком, либо неудачником, обиженным судьбой, либо вечным тунеядцем, который застрял в долгах и карьерной яме. Ее задача – героически тянуть мужика на плечах, пока с небес не спустится ангел, чтобы воздать за ее святость. Она будет много страдать, не доедать, не досыпать, вкалывать за пятерых, чтобы реализоваться во всей полноте своего жертвенного сердца. Потому что эта женщина обожает чувствовать себя героиней романа, мучениям которой нет конца. Боевой подругой, которая является прямым потомком Матери Терезы, а потому должна облагодетельствовать беспомощного и несчастного мужичка. Отношения без страданий теряют для такой женщины всякий смысл.

4. Игра «Вечная жалобщица»

Суть манипуляции – ныть до победного конца, чтобы все вокруг видели, какая дама благородная на фоне никудышного муженька. В их отношениях всегда виноват он, потому что родился с рогами на голове и копытами вместо мозгов. Он такой бесчувственный, настоящий свинья и бабник, потому что не ценит ее старания и любовь. Она устала жить в грязи, спать на его постели и воспитывать его детей! Это его вина, что она не стала именитой балериной, не улетела в Лас-Вегас и не сохранила фигуру Дюймовочки. Очевидно, это карма. Как вы уже догадались, женщина в этой игре прикрывает все свои слабости и промахи «козлиной» природой любимого мужа, в критике и постоянном нытье она находит живительный смысл, который дает ей бесконечную пищу для разговоров и повышает самооценку. На фоне Иванушки-дурачка она всегда царица! Пусть и с голой попой.

Нужно ли снимать маски?

Если установившиеся правила игры устраивают всех участников, можно ничего не менять, достаточно простого осознания ситуации. Но если игра зашла слишком далеко и действует разрушительно, если оба партнера испытывают недовольство и усталость от манипуляций, лучше открыть карты и честно обсудить сложившуюся ситуацию. Какие рычаги давления вы используете друг против друга? «Я зарабатываю больше, потому заказываю музыку». «Я устаю с детьми, за это ты мне должен!» «Я молода и красива, бойся меня потерять». Механизмов может быть масса, достаточно быть честными друг с другом. Подумайте, почему вы это делаете, чего боитесь? Только в ваших руках переписать сюжет заново.

Текст: Flytothesky.ru