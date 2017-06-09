|
Смогли бы вы выжить на скале высотой в 40 метров?
10.06.2017 15:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Монах Максим Кавтарадзе хотел приблизиться к небесам, поэтому он придумал интересный выход, чтобы подняться и коснуться неба. И в этом ему помог столп Кацхи.
Столп был заброшен и необитаем, и Максим решил, что это именно его место для самопознания.
Этот монолит называется столп Кацхи, он находится в Грузии, регион Имерети.
Кацхи превратился в монастырь.
В 90-х годах 20 века здание монастыря начали восстанавливать, и к 2009 году реконструкция была завершена. И монах принял решение жить там.
Люди называют это «лестницей на небеса», а Максим просто там поселился.
Восхождение на вершину было непростой задачей, но монах Максим Кавтарадзе решил, что так он будет ближе к Богу, и на сегодняшний день он полностью поддерживает стоящую там небольшую церковь.
Выглядит это очень внушительно!
К этой христианской святыне можно добраться по 40-метровой металлической лестнице.
До Максима туда тоже забирались люди.
Столб был необитаем с 15 века. Когда люди снова поднялись на Кацхи в 1944 году, они обнаружили руины церкви и 600-летние останки живших там столпников.
Монашеская традиция столпничества началась в 423 году, когда святой Симеон поднялся на столп в Сирии, чтобы удалиться от мирских искушений.
Столпничество не стало широко распространенным, но Максим – современный столпник, и он хочет возобновить традицию.
Но он отнюдь не угрюмый отшельник.
Максим предпочитает жить в уединении, но дважды в неделю он спускается вниз, чтобы пообщаться с людьми, приходящими в монастырь за советом и помощью.
Однако живописные виды и тишина на столпе – это именно то, что искал Максим.
Именно в этом месте монах нашел покой.
Некоторые люди могут комфортно медитировать у себя дома или на природе.
Но Максим был в духовных поисках и нуждался в особом месте. И он нашел этот столп!
Когда вы стремитесь к самопознанию, вам должно быть комфортно даже в самом некомфортном месте.
Вам придется спать на полу, скудно питаться, пересечь несколько рек и подняться на несколько гор.
Даже если вы не особо религиозный или духовный человек, вы тоже можете захотеть оставить весь городской шум и стресс и сосредоточиться на себе и окружающем мире.
Этого хотел и Максим.
Ему нужно было подняться на вершину, чтобы избавиться от прошлого, и он забрался на столп Кацхи.
В молодости Максим попал в тюрьму из-за алкоголя и наркотиков. Но потом все изменилось.
Он пришел к Богу.
Максим стал монахом еще в 1993 году и с тех пор работает над восстановлением монастырского комплекса, часовни и скита.
Он не просто нашел покой, он почувствовал прикосновение Бога.
Особенно хорошо Максим это ощущает, находясь на вершине 40-метрового столпа.
Однако на вершине столпа совсем не легкая жизнь!
Первые два года Максим жил в суровых погодных условиях, практически на холоде. Теперь у него есть удобная кровать.
Он не только созерцает красоту природы. Он много читает.
Чтение очень важно, особенно когда вы живете в доме на вершине столпа без телевидения и Интернета.
Максиму нравится, когда сюда приходят посетители.
Любимое место Максима на столпе – это самая его высшая точка.
Наверху он не может ничего приготовить, поэтому ему приносят еду.
Серго Михелидзе и друг доставляют еду Максиму с помощью лебедки.
Многие люди боятся даже подумать о том, чтобы забраться на такую высоту!
Но Максим работал крановщиком в советские времена, поэтому никогда высоты не боялся.
На спуск Максиму требуется 20 минут, но спускается он только, чтобы помолиться вместе с остальными в монастыре у подножия скалы.
Он говорит, что когда состарится и не сможет спускаться по лестнице, то останется на столпе навсегда до самой смерти.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монах Максим Кавтарадзе хотел приблизиться к небесам, поэтому он придумал интересный выход, чтобы подняться и коснуться неба. И в этом ему помог столп Кацхи. Столп...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии