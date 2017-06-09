Смогли бы вы выжить на скале высотой в 40 метров?

Монах Максим Кавтарадзе хотел приблизиться к небесам, поэтому он придумал интересный выход, чтобы подняться и коснуться неба. И в этом ему помог столп Кацхи.

Столп был заброшен и необитаем, и Максим решил, что это именно его место для самопознания.

Этот монолит называется столп Кацхи, он находится в Грузии, регион Имерети.





Кацхи превратился в монастырь.

В 90-х годах 20 века здание монастыря начали восстанавливать, и к 2009 году реконструкция была завершена. И монах принял решение жить там.





Люди называют это «лестницей на небеса», а Максим просто там поселился.

Восхождение на вершину было непростой задачей, но монах Максим Кавтарадзе решил, что так он будет ближе к Богу, и на сегодняшний день он полностью поддерживает стоящую там небольшую церковь.





Выглядит это очень внушительно!

К этой христианской святыне можно добраться по 40-метровой металлической лестнице.





До Максима туда тоже забирались люди.

Столб был необитаем с 15 века. Когда люди снова поднялись на Кацхи в 1944 году, они обнаружили руины церкви и 600-летние останки живших там столпников.





Монашеская традиция столпничества началась в 423 году, когда святой Симеон поднялся на столп в Сирии, чтобы удалиться от мирских искушений.

Столпничество не стало широко распространенным, но Максим – современный столпник, и он хочет возобновить традицию.





Но он отнюдь не угрюмый отшельник.

Максим предпочитает жить в уединении, но дважды в неделю он спускается вниз, чтобы пообщаться с людьми, приходящими в монастырь за советом и помощью.





Однако живописные виды и тишина на столпе – это именно то, что искал Максим.

Именно в этом месте монах нашел покой.





Некоторые люди могут комфортно медитировать у себя дома или на природе.

Но Максим был в духовных поисках и нуждался в особом месте. И он нашел этот столп!





Когда вы стремитесь к самопознанию, вам должно быть комфортно даже в самом некомфортном месте.

Вам придется спать на полу, скудно питаться, пересечь несколько рек и подняться на несколько гор.





Даже если вы не особо религиозный или духовный человек, вы тоже можете захотеть оставить весь городской шум и стресс и сосредоточиться на себе и окружающем мире.

Этого хотел и Максим.





Ему нужно было подняться на вершину, чтобы избавиться от прошлого, и он забрался на столп Кацхи.

В молодости Максим попал в тюрьму из-за алкоголя и наркотиков. Но потом все изменилось.





Он пришел к Богу.

Максим стал монахом еще в 1993 году и с тех пор работает над восстановлением монастырского комплекса, часовни и скита.





Он не просто нашел покой, он почувствовал прикосновение Бога.

Особенно хорошо Максим это ощущает, находясь на вершине 40-метрового столпа.





Однако на вершине столпа совсем не легкая жизнь!

Первые два года Максим жил в суровых погодных условиях, практически на холоде. Теперь у него есть удобная кровать.





Он не только созерцает красоту природы. Он много читает.

Чтение очень важно, особенно когда вы живете в доме на вершине столпа без телевидения и Интернета.





Максиму нравится, когда сюда приходят посетители.

Любимое место Максима на столпе – это самая его высшая точка.





Наверху он не может ничего приготовить, поэтому ему приносят еду.

Серго Михелидзе и друг доставляют еду Максиму с помощью лебедки.





Многие люди боятся даже подумать о том, чтобы забраться на такую высоту!

Но Максим работал крановщиком в советские времена, поэтому никогда высоты не боялся.





На спуск Максиму требуется 20 минут, но спускается он только, чтобы помолиться вместе с остальными в монастыре у подножия скалы.





Он говорит, что когда состарится и не сможет спускаться по лестнице, то останется на столпе навсегда до самой смерти.

Текст: Flytothesky.ru