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Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

10.06.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Они действительно великолепны!

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

1. Умильность щеночков любого размера просто не имеет границ.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

2. Они никогда не стесняются протянуть свою крохотную лапку, как этой дружелюбный малыш.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

3. Эта пятнистая кучка делает наш мир гораздо более приятным местом.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

4. Они знают, как вызвать у вас улыбку.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

5. Обезоруживающее выражение щенячьих глазок. Действует безотказно.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

6. Их крохотные мордашки однозначно сделают ваш день радостнее и светлее.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

7. ОНИ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧИКАМИ СОЛНЦА!!!

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

8. Они показывают нам, как нужно бежать навстречу своей мечте, даже если мечта эта кажется недосягаемой.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

9. Они могут прихватить человеческую вещичку и моментально сделать её во много раз симпатичнее.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

10. А ещё они демонстрируют нам, как должна выглядеть настоящая дружба.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

11. Они всем своим видом показывают нам, как выгодно прикидываться простофилей.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

12. Они могут поднять нам настроение, просто положив свою милую мордочку на нашу ногу.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

13. На их лапках совершенно умилительные пухлые пальчики с крошечными коготками.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

14. Они понимают важность наличия хорошего образца для подражания.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

15. ОНИ. ЕЩЁ. УМЕЮТ. ДЕЛАТЬ. ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

16. Они никогда не против поделиться с вами тёплым местечком под солнцем.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

17. Они внезапно появляются в самый нужный момент, чтобы выразить свою любовь.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

18. Они даже не подозревают, насколько они прелестны, что делает их еще УМИЛИТЕЛЬНЕЕ.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

19. Они знают, насколько важно выделять время на игры.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

20. И ещё более важно – выделять время на ХОРОШИЙ ПЕРЕКУС.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

21. Их смиренно склонённая голова может растопить даже самое холодное сердце.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

22. Когда они смотрят на вас своими милыми щенячьими глазёнками, ваш мир становится ярче и позитивнее.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

23. Несмотря ни на что, они всегда будут вашими надёжными партнёрами и компаньонами во всех делах.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

24. А ИХ УЛЫБКИ – ЭТО И ЕСТЬ ТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ ВЫ ТОЛЬКО МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

25. Они никогда не теряют бдительности, чтобы быть уверенными в том, что вы всё делаете правильно.

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

26. ПРОСТО ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ В СКЛАДОЧКУ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМ, ЧЕМ ОНИ?

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

27. Они всегда будут вызывать улыбку на вашем лице и делать ваш день добрее.Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Они действительно великолепны! 1. Умильность щеночков любого размера просто не имеет границ. 2. Они никогда не стесняются протянуть свою крохотную лапку, как этой...

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