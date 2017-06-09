Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете

Они действительно великолепны!





1. Умильность щеночков любого размера просто не имеет границ.





2. Они никогда не стесняются протянуть свою крохотную лапку, как этой дружелюбный малыш.





3. Эта пятнистая кучка делает наш мир гораздо более приятным местом.





4. Они знают, как вызвать у вас улыбку.





5. Обезоруживающее выражение щенячьих глазок. Действует безотказно.





6. Их крохотные мордашки однозначно сделают ваш день радостнее и светлее.





7. ОНИ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧИКАМИ СОЛНЦА!!!





8. Они показывают нам, как нужно бежать навстречу своей мечте, даже если мечта эта кажется недосягаемой.





9. Они могут прихватить человеческую вещичку и моментально сделать её во много раз симпатичнее.





10. А ещё они демонстрируют нам, как должна выглядеть настоящая дружба.





11. Они всем своим видом показывают нам, как выгодно прикидываться простофилей.





12. Они могут поднять нам настроение, просто положив свою милую мордочку на нашу ногу.





13. На их лапках совершенно умилительные пухлые пальчики с крошечными коготками.





14. Они понимают важность наличия хорошего образца для подражания.





15. ОНИ. ЕЩЁ. УМЕЮТ. ДЕЛАТЬ. ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





16. Они никогда не против поделиться с вами тёплым местечком под солнцем.





17. Они внезапно появляются в самый нужный момент, чтобы выразить свою любовь.





18. Они даже не подозревают, насколько они прелестны, что делает их еще УМИЛИТЕЛЬНЕЕ.





19. Они знают, насколько важно выделять время на игры.





20. И ещё более важно – выделять время на ХОРОШИЙ ПЕРЕКУС.





21. Их смиренно склонённая голова может растопить даже самое холодное сердце.





22. Когда они смотрят на вас своими милыми щенячьими глазёнками, ваш мир становится ярче и позитивнее.





23. Несмотря ни на что, они всегда будут вашими надёжными партнёрами и компаньонами во всех делах.





24. А ИХ УЛЫБКИ – ЭТО И ЕСТЬ ТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ ВЫ ТОЛЬКО МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.





25. Они никогда не теряют бдительности, чтобы быть уверенными в том, что вы всё делаете правильно.





26. ПРОСТО ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ В СКЛАДОЧКУ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМ, ЧЕМ ОНИ?





27. Они всегда будут вызывать улыбку на вашем лице и делать ваш день добрее.

Текст: Flytothesky.ru