За счастье в отношениях отвечает женщина? Вранье!

Почему современные женщины так уверены, что работа над отношениями – их святая обязанность? Мол, мужчина – это бог, вокруг которого должна строиться вся ее жизнь. И если она хочет счастья, то должна учиться угождать богу, удовлетворять бога и стараться ему не наскучить. Секс, кормежка домашними яствами, выглаженные рубахи и поменьше истерик – такая всегда будет в цене! А если еще и вопросов не задавать, считайте, станете абсолютным образцом для подражания.





Спрашивается, с каких пор женщина перестала быть равной мужчине? Почему скучный быт, воспитание отпрысков и сфера отношений – исключительно ее парафия? Неужели сильный пол может предложить своей даме полцарства и виноград на золотом подносе? Неужели он – тот самый терминатор, который защитит ее от всех напастей? Увы, нет. И мы сейчас не о феминизме говорим, но о равноценности фигуры мужчины и женщины.

Какой должна быть женщина по ведическим законам?

Ее задача – поддерживать гармонию в отношениях. Окручивать партнера силой своих чар и упругого лотоса, танцевать вокруг его величества с бубном, тренировать глубину глотки и развивать тазобедренные мышцы для удовлетворения плотских фантазий. А еще всегда быть жизнерадостной и пушистой кошечкой, чтобы кормить и ублажать мужа, вдохновляя на поиски мамонта. Меркантильной быть постыдно, обиды и пиление супруга тоже не приветствуются, проявлять ревность – позор! То есть основной задачей женщины остается уборка райского шалаша, пляски у костра, прокачка влагалищных мышц и продолжение рода. Перспектива, мягко сказать, так себе…

Какова реальная картина?

Разумеется, все это мракобесие вылезает из-за ошибочной интерпретации ведического учения, тексты которого накладываются на исторический контекст и природную виктимность в характере славянских женщин. В войнах 20-го века погибло так много представителей сильного пола, что дамам не осталось ничего, кроме как держаться за единственного выжившего инвалида на всю деревню. И пусть он хромой, днями лежит на просаленной тахте, да еще и поколачивает, она будет ему молиться, отбивая «трофей» у стаи голодных волчиц. Какой-никакой, а в доме мужик! Значит, надо хранить это сомнительное счастье, быть жертвой она привыкла.

Самое печальное, женщина в этой борьбе прекращает уважать себя, бессознательно обесценивает свое «я». Раз ее бьют, значит, сама виновата, у нее несносный характер. Не звонит после всех акробатических приемов в постели? Плохо старалась, надо осваивать новые техники глубинного минета, на рынке-то конкуренция! Пьет и проигрывает деньги? Ей нужно в себе что-то изменить, от ее магических усилий зависит их счастье. И так она борется, пока не начинает подозревать – дело не в недостатке женственности или эротичности с ее стороны. Просто тяжело «делать счастливым» того, кто этого не заслуживает, кто топчет сердце грязными ногами.

Кто же отвечает за счастье в отношениях?

Оба партнера одновременно. Ведь счастье не бывает односторонним, когда все время нужно тянуть на шее половину, вдохновлять его, увлекать или мотивировать быть с тобой. Взрослого мужчину не нужно удерживать, он сам хочет быть рядом и даже знает, с какой женщиной. В полноценных и здоровых отношениях мужчина тоже прилагает усилия, чтобы его женщина чувствовала себя любимой. Они оба стараются идти навстречу друг другу, а не тащить партнера за уши в попытке обратить на себя внимание.

Кстати, нормальный мужчина и без женщины нацелен на жизненные достижения, он не дурак и не пустышка, у него есть свои цели и силы на их реализацию. Женщина может быть партнером или другом, но никак не энергетическим донором, который будет двигать его тело к мечтам силой классного минета пополам с материнской заботой. Вместо прокачки попы или надувания утиных губ лучше бы ей заняться своей самооценкой, чтобы подтянуть чувство собственной значимости. В конце концов, с чего она решила, что без мужчины жизнь теряет смысл? Почему ограничила счастье рамками семейных отношений? Неужели мир вокруг подобен спальному ложу, где она – только наложница?

Отношения – это творчество двоих. Оценить вклад партнера женщина сможет только тогда, когда станет ценностью для самой себя, когда откроет внутри истинный источник радости.

Текст: Flytothesky.ru