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Сколько птиц вы можете найти на этой картинке за 1 минуту?
10.06.2017 18:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд может показаться, что на ней изображено не так уж и много птиц. Приглядитесь! Сколько пернатых вы сможете тут найти?
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Посмотрите внимательно на эту картинку. На первый взгляд может показаться, что на ней изображено не так уж и много птиц. Приглядитесь! Сколько пернатых вы сможете...
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