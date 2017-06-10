До и после бороды: почувствуйте разницу

Борода способна кардинально изменить внешний вид мужчины, а избавление от неё может быть еще более шокирующим. Говорят, что борода делает мужской облик более мужественным, хотя в реальности все дело в форме и типе лица.

Самое интересное, что борода – это не просто дань моде или признак мужественности, она несет еще и дополнительные функции. В соответствии с исследованием 2014 года, опубликованном в журнале «Journal of Hospital Infection», волосы на лице, особенно если они густые, помогают коже поддерживать здоровый баланс бактерий. У безбородых мужчин на лице большее количество вредных бактерий, нежели у мужчин бородатых. Причиной этому являются повреждения кожи при бритье. Тем не менее, гладкое лицо тоже имеет свои плюсы, так как процедура бритья удаляет отмершие клетки кожи.

Трудно сказать, делает ли борода человека здоровее или нет, но она однозначно меняет имидж мужчины. Посмотрите на эти фото и почувствуйте разницу.

1. До и после бороды





2. Кайл Амор побрил лицо и голову, чтобы собрать пожертвования





3. После трех лет жизни с бородой Мэтт наконец с ней расстался





4. Прощай, борода





5. Итак, это произошло





6. Жена сказала сбрить бороду, потому что без неё я буду выглядеть моложе





7. Вот такая трансформация





8. Моей бороде было 9 месяцев, но я её сбрил для кампании «Prostate Cancer Awareness»





9. Я решил сбрить бороду, и моему взору открылось совершенно детское лицо





10. Борода наполовину





Текст: Flytothesky.ru