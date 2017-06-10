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Украинцы получили возможность ездить в Европу без виз
11.06.2017 15:17 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Граждане Украины с этого понедельника получили возможность ездить в страны Европы без виз — только по биометрическим паспортам.
Европейский союз в мае окончательно утвердил решение о введении безвизового въезда для граждан Украины. Решение вступило в силу 11 июня — с полуночи.
Теперь обладающие биометрическими паспортами граждане Украины могут ездить в страны шенгенского соглашения без виз. Ранее же украинцам, как до сих пор белорусам, необходимо было открывать шенгенскую визу — однократную или многократную.
По данным украинской пограничной службы, в первые часы действия "безвиза" воспользовались правом въехать в Евросоюз порядка 600 человек. Большинство выбирались в Польшу или Венгрию, а часть граждан страны полетели на лоукостах в Вильнюс.
Глава внешней политики Евросоюза уже заявила, что введение безвизового режима "сыграет на руку" не только Украине, но и ЕС. Президент Украины Петр Порошенко считает, что соответствующее миграционное послабление — одно из достижений страны в последние годы.
На Беларуси введение безвиза между Украиной и ЕС никак не отразится, заявляли ранее в МИД республики.
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Соглашение о безвизовом режиме между странами Шенгена и Украиной вступило в силу с полуночи 11 июня.
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