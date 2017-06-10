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Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

11.06.2017 17:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Никто не совершенен, но некоторые люди особенно несовершенны. И это касается ряда весьма знаменитых личностей, которыми восторгались и восторгаются. На первый взгляд они все были выдающимися людьми своего времени, но более детальное изучение биографии показывает и их не самые лучшие человеческие качества.

1. Ганди

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Махатма Ганди – один из самых известных пацифистов всех времен, однако и у него были слабости. По словам биографа Ганди Джеда Адамса, он был эротоманом. В возрасте 38 лет Ганди принял официальный обет целомудрия, но предпочитал спать голым с девушками. Итак, мужчина средних лет просто спал голым с девушками, которые были моложе его, а некоторые даже младше восемнадцати. Вроде и ничего страшного в этом нет, но звучит и выглядит немного странно.

2. Мать Тереза

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Критика матери Терезы звучит почти как богохульство, не так ли? Однако все чаще говорится о том, что её истинные мотивы были на самом деле эгоистичны и сводились к привлечению внимания. Миссии матери Терезы, несмотря на то, что в их распоряжении находилась масса благотворительных пожертвований, были грязными, там не хватало врачей, лекарств и еды. Тем не менее, Тереза находила страдания возвышенными, когда-то озвучив следующее: «Есть что-то прекрасное в том, как бедные принимают свою участь, они страдают как Христос».

3. Уинстон Черчилль

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Мы все знаем Уинстона Черчилля и его роль во Второй мировой войне. Но, как выясняется, он был сторонником превосходства белой расы. В книге Ричарда Тоя «Империя Черчилля» говорится, что молодой Черчилль принимал участие в том, что он называл «много веселых маленьких войн против варварских народов» в Африке. Чего только стоит его фраза «Я решительно выступаю за использование отравленного газа против нецивилизованных племен…». Затем были попытки Ганди освободить Индию от британского господства. Черчиллю это не понравилось, и он призывал к убийству Ганди (растоптать слоном!).

4. Стив Джобс

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Стив Джобс – личность историческая, но как человек он был безжалостен. Алекс Гибни, создавший документальный фильм «Стив Джобс: Человек в машине», утверждает, что создатель Apple был еще тем негодяем. Он не признавал собственную дочь, заключал контракты с китайскими фабриками, где условия работы были варварскими, и вообще был абсолютно неблагодарным и далеко не всегда порядочным человеком.

5. Уолт Дисней

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Разве может человек, создавший Микки Мауса, быть плохим? Еще как может. Дисней был скорее злой ведьмой, нежели Белоснежкой. Во-первых, он был жестким расистом с кучей оскорбительных высказываний в адрес чернокожих людей. А во-вторых, у него были проблемы с женщинами. Как вспоминал Уорд Кимболл, один из соратников Диснея, «он не доверял женщинам и кошкам». Интересно, в чем провинились кошки? По словам самого Диснея, «женщины не в состоянии заниматься творчеством… это прерогатива только молодых мужчин».

6. Чарли Чаплин

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Обожаемый «маленький бродяга» Чарли Чаплин в реальной жизни был не таким уж простым. Он очень любил юных девушек. Двое из его четырех жен были моложе 18 лет, когда он женился на них. Первой супруге было всего лишь 16, и причиной свадьбы была её беременность. Со второй женой Литой Грей произошла аналогичная история: 16 лет и беременность. Он изменял ей с другими молодыми актрисами, упрекал её в алчности и низком происхождении и уделял мало внимания их детям. В четвертый и последний раз, кстати, 54-летний Чаплин женился на 18-летней девушке и у них родилось 8 детей.

7. Аристотель

Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Великий греческий философ Аристотель был наверняка мудрым человеком, но с другой стороны жутким женоненавистником. По его мнению, женщин с трудом можно считать людьми – в лучшем случае они были «деформированными» мужчинами. По какой-то причине он думал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, и хотя они рожают, они «вынашивают только материю, а не формируют людей». Другими словами, они рожают детей, но в людей формируются только мальчики, потому что, по словам Аристотеля «женщина – это, возможно, низшее существо».Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Никто не совершенен, но некоторые люди особенно несовершенны. И это касается ряда весьма знаменитых личностей, которыми восторгались и восторгаются. На первый...

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