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Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!
11.06.2017 17:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Группа женщин пришла на семинар «Как выстраивать гармоничные отношения со своими мужьями». Им задали вопрос: «Кто искренне и неподдельно любит своего мужа?» Все женщины подняли руки.
Следующий вопрос: «Когда вы в последний раз говорили своему мужу, что любите его?»
Одни женщины ответили, что сегодня, другие говорили, что вчера, а некоторые честно признались, что не помнят точно.
Затем женщин попросили написать сообщение своим мужьям «Я люблю тебя, милый!», а после обменяться телефонами друг с другом и прочитать вслух ответное сообщение.
Вот такие 11 веселых ответов были получены. Если вы уже давно в браке, вы понимаете, что эти ответы являются признаком истинной любви. Кто еще, как не любящий муж, отреагирует таким кратким и честным способом?
1. Кто это, черт побери?
2. Эй, мать моих детей, ты что заболела?
3. Да, и я тоже тебя люблю. А что случилось?
4. Что на этот раз? Ты снова разбила машину?
5. Я не понимаю, что ты имеешь в виду?
6. Во что ты опять вляпалась?
7. Не подходи издалека, просто скажи, сколько нужно денег?
8. Я сплю что ли?
9. Если ты не признаешься, кому на самом деле писала это сообщение, то кто-то пострадает.
10. Я же просил, чтоб ты не пила шампанское с утра.
11. Я правильно понимаю, что приезжает твоя мама?
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Группа женщин пришла на семинар «Как выстраивать гармоничные отношения со своими мужьями». Им задали вопрос: «Кто искренне и неподдельно любит своего мужа?» Все...
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