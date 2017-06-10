Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!

Группа женщин пришла на семинар «Как выстраивать гармоничные отношения со своими мужьями». Им задали вопрос: «Кто искренне и неподдельно любит своего мужа?» Все женщины подняли руки.





Следующий вопрос: «Когда вы в последний раз говорили своему мужу, что любите его?»

Одни женщины ответили, что сегодня, другие говорили, что вчера, а некоторые честно признались, что не помнят точно.

Затем женщин попросили написать сообщение своим мужьям «Я люблю тебя, милый!», а после обменяться телефонами друг с другом и прочитать вслух ответное сообщение.

Вот такие 11 веселых ответов были получены. Если вы уже давно в браке, вы понимаете, что эти ответы являются признаком истинной любви. Кто еще, как не любящий муж, отреагирует таким кратким и честным способом?

1. Кто это, черт побери?

2. Эй, мать моих детей, ты что заболела?

3. Да, и я тоже тебя люблю. А что случилось?

4. Что на этот раз? Ты снова разбила машину?

5. Я не понимаю, что ты имеешь в виду?

6. Во что ты опять вляпалась?

7. Не подходи издалека, просто скажи, сколько нужно денег?

8. Я сплю что ли?

9. Если ты не признаешься, кому на самом деле писала это сообщение, то кто-то пострадает.

10. Я же просил, чтоб ты не пила шампанское с утра.

11. Я правильно понимаю, что приезжает твоя мама?

Текст: Flytothesky.ru