﻿ Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!

11.06.2017 17:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Группа женщин пришла на семинар «Как выстраивать гармоничные отношения со своими мужьями». Им задали вопрос: «Кто искренне и неподдельно любит своего мужа?» Все женщины подняли руки.

Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!

Следующий вопрос: «Когда вы в последний раз говорили своему мужу, что любите его?»

Одни женщины ответили, что сегодня, другие говорили, что вчера, а некоторые честно признались, что не помнят точно.

Затем женщин попросили написать сообщение своим мужьям «Я люблю тебя, милый!», а после обменяться телефонами друг с другом и прочитать вслух ответное сообщение.

Вот такие 11 веселых ответов были получены. Если вы уже давно в браке, вы понимаете, что эти ответы являются признаком истинной любви. Кто еще, как не любящий муж, отреагирует таким кратким и честным способом?

1. Кто это, черт побери?

2. Эй, мать моих детей, ты что заболела?

3. Да, и я тоже тебя люблю. А что случилось?

4. Что на этот раз? Ты снова разбила машину?

5. Я не понимаю, что ты имеешь в виду?

6. Во что ты опять вляпалась?

7. Не подходи издалека, просто скажи, сколько нужно денег?

8. Я сплю что ли?

9. Если ты не признаешься, кому на самом деле писала это сообщение, то кто-то пострадает.

10. Я же просил, чтоб ты не пила шампанское с утра.

11. Я правильно понимаю, что приезжает твоя мама?Реакция мужей на сообщение «Я люблю тебя, милый!». Поймут те, кто уже давно в браке!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа женщин пришла на семинар «Как выстраивать гармоничные отношения со своими мужьями». Им задали вопрос: «Кто искренне и неподдельно любит своего мужа?» Все...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
«У меня ответственное собеседование, а я не могу справиться с галстуком!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика