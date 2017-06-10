Забавный случай о том, как мне прохожий помогал галстук завязывать





В день одного очень важного для меня собеседования (а это была моя самая первая серьезная работа) я фатально проспал, видимо от волнения. В дичайшей спешке я впрыгнул в костюм и осознал весь ужас момента: родителей не было дома, а я абсолютно не умел завязывать галстук. Точнее, я никогда в жизни его не завязывал!

Схватив галстук, я выбежал на улицу в надежде, что как-нибудь завяжу его по пути с чьей-либо помощью. Буквально сразу же мне встретился немолодой прохожий вполне солидного вида. «Извините меня, пожалуйста. – обратился я к нему, – У меня ответственное собеседование, а я не могу справиться с галстуком!»

«Конечно. – ответил мужчина, – Приляг-ка вот на эту скамейку».

Я даже не стал задавать ему никаких вопросов по поводу некоторой странности позы для завязывания галстука и просто радовался, что хоть кто-то может мне помочь, и я даже не опоздаю на жизненно важную встречу. Мужчина в мгновение ока идеально завязал мне галстук, и я, мучимый любопытством, спросил его, зачем мне нужно было ложиться на скамейку, ибо этот способ был для меня в новинку, а мама всегда завязывала галстуки мне и отцу, когда мы стояли».

Мужчина небрежно махнул рукой: «На моей предыдущей работе я всегда завязывал галстуки именно в такой позе».

«И где же вы работали?» – недоверчиво спросил я.

«В морге».

Текст: Flytothesky.ru