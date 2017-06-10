|
«У меня ответственное собеседование, а я не могу справиться с галстуком!»
11.06.2017 16:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Забавный случай о том, как мне прохожий помогал галстук завязывать
В день одного очень важного для меня собеседования (а это была моя самая первая серьезная работа) я фатально проспал, видимо от волнения. В дичайшей спешке я впрыгнул в костюм и осознал весь ужас момента: родителей не было дома, а я абсолютно не умел завязывать галстук. Точнее, я никогда в жизни его не завязывал!
Схватив галстук, я выбежал на улицу в надежде, что как-нибудь завяжу его по пути с чьей-либо помощью. Буквально сразу же мне встретился немолодой прохожий вполне солидного вида. «Извините меня, пожалуйста. – обратился я к нему, – У меня ответственное собеседование, а я не могу справиться с галстуком!»
«Конечно. – ответил мужчина, – Приляг-ка вот на эту скамейку».
Я даже не стал задавать ему никаких вопросов по поводу некоторой странности позы для завязывания галстука и просто радовался, что хоть кто-то может мне помочь, и я даже не опоздаю на жизненно важную встречу. Мужчина в мгновение ока идеально завязал мне галстук, и я, мучимый любопытством, спросил его, зачем мне нужно было ложиться на скамейку, ибо этот способ был для меня в новинку, а мама всегда завязывала галстуки мне и отцу, когда мы стояли».
Мужчина небрежно махнул рукой: «На моей предыдущей работе я всегда завязывал галстуки именно в такой позе».
«И где же вы работали?» – недоверчиво спросил я.
«В морге».
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавный случай о том, как мне прохожий помогал галстук завязывать В день одного очень важного для меня собеседования (а это была моя самая первая серьезная работа)...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии