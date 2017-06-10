Что вы никогда не знали о знаках зодиака

Если вы хорошо знаете особенности своего зодиакального знака, тогда легко обвинить дату рождения в собственном упрямстве, пассивности или лени. Свои поступки тоже всегда запросто можно списать на астрологию. Однако, что делать, если вы действуете нестандартно и совершенно непохоже на себя. Оказывается, у каждого знака есть и скрытые характеристики, которые могут проявляться в определенных обстоятельствах. Что же вы никогда не знали о разных знаках зодиака?





1. Овен

Овен – это, как известно, мужественный, уверенный в себе и состязательный человек. Но даже обладая такими сильными чертами, Овен, что удивительно, также может быть время от времени очень скрытным. Его решимость быть первым никогда Овном не озвучивается, хотя подобный напор нередко злит и раздражает окружающих. А Овен, тем не менее, предпочитает много не разглагольствовать.

2. Телец

Телец может быть очень заботливым и нежным, хотя этот знак славится своим упрямством и эгоистичностью. Такие человечные черты действительно удивляют, но заботиться он может искренне и от души, и даже больше, чем вы можете себе представить. Если вы подавлены, Телец как никто способен успокоить и утешить.

3. Близнецы

Близнецы всегда готовы общаться и веселиться, они буквально родились для этого. Однако не волнуйтесь, если вы заметили спокойных и сдержанных Близнецов. Они, оказывается, вполне могут периодически быть интровертами. Такое происходит тогда, когда Близнецы попадают в совершенно новую среду, но их период зажатости долго не продлится.

4. Рак

Рак располагает к себе своей чувствительностью и сентиментальностью, и его мягкостью, добротой и домашностью нельзя не восхищаться. Этот знак нежен и заботлив, но не позволяйте этим чертам ввести вас в заблуждение. Рак – натура сильная и волевая, а когда необходимо, он будет твердо и несгибаемо стоять на своем.

5. Лев

Поверить в это трудно, но гордый Лев на самом деле может быть очень нестабильным и беспокойным. Носить титул прирожденного лидера – миссия ответственная, а Лев ненавидит терпеть неудачи или разочаровывать. Это означает, что он оказывает большое давление на себя самого, чтобы добиться успеха, а такие усилия не проходят даром для нервной системы. Но вы об этом не узнаете, потому что Лев скрывает свои слабости.

6. Дева

Строгая и скрупулезная Дева может быть неожиданно щедрой. Да, она постоянно пытается улучшить себя, обращая внимание на мелкие детали, методично анализируя и чрезмерно критикуя себя. Но она без колебаний бросит всё и примчится на помощь в случае необходимости, а также отдаст имеющееся тем, кто в нужде. Такого друга всегда здорово иметь.

7. Весы

Весы абсолютно не могут долго оставаться одинокими, им жизненно необходимо быть окруженными общительными и позитивными людьми, такими как и сами Весы. Вот почему так удивительно узнать, что Весы на самом деле очень застенчивы! Но не воспринимайте эту черту за слабость, потому что Весы – личность достаточно цельная и сильная.

8. Скорпион

Если вы считаете Скорпиона агрессивным и неприятным человеком, то вы заблуждаетесь. За его напористостью и энергией скрывается внимательность и рассудительность. Скорпион – настоящий друг, и он способен на многое ради близких ему людей.

9. Стрелец

Стрелец – личность любознательная, оптимистичная и целеустремленная, но этом знаку присуща и нервозность, что звучит очень удивительно. Однако вспомните, что одним из его недостатков является то, что Стрелец часто обещает больше, чем может сделать. Учитывая, что он никогда не хочет никого разочаровывать, то это заставляет его изрядно нервничать.

10. Козерог

Козерог любит практичность и воспринимает вещи очень серьезно. Иногда он даже выглядит как всезнайка, но не удивляйтесь, что Козерогам тоже свойственно заходить в тупик и чего-то не знать. У них тоже бывают моменты, когда вещи полностью выходят из-под контроля, а цели становятся расплывчатыми и невнятными.

11. Водолей

Водолей не любит выражать свои эмоции публично, но это не значит, что у него их нет! Водолей на самом деле переполнен внутренними переживаниями и может быть довольно эмоциональным. Однако не ожидайте увидеть эту его сторону, Водолей очень хорошо это скрывает.

12. Рыбы

Рыбы, как известно, являются одними из лучших друзей – настолько они сострадательны и заботливы. Но их неожиданной чертой может быть и жестокость из наилучших побуждений. Да, Рыбы умеют быть прямолинейными и резковатыми. Они озвучат вам то, что вы не хотите услышать. Рыбы знают, что это поможет в долгосрочной перспективе и что это лучшее, что они могут сделать для вас.

Текст: Flytothesky.ru