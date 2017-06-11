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Этот парень получил подарок на день рождения от своего отца, умершего за два месяца до этого
11.06.2017 21:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы только посмотрите на его реакцию!
Джонни Кроу точно знал, что он хочет получить на день рождения. Но за два месяца до его 16-летия скоропостижно умер его отец. Парень даже представить не мог, что электрогитара, о которой он мечтал, все равно станет реальностью.
Отец Джонни
В видео, опубликованном на Reddit и Facebook, сестра Джонни показала его эмоции, когда он получил свой сюрприз в музыкальном магазине Port Huron в Мичигане.
«Папа купил её на твой день рождения еще до своей смерти», – говорит сестра Джонни на видео, и парень замирает, а потом начинает плакать.
Работники музыкального магазина тоже были очень впечатлены этим событием.
«Это был действительно эмоциональный день для всех нас», – написал Пит Круз, владелец магазина, в комментариях на Reddit.
Видео моментально стало вирусным, набрав на Facebook более 10 миллионов просмотров.
Многие из тех, кто просмотрел видео, интересовались, как помочь Джонни и его семье, поэтому Пит Круз организовал сбор средств через Paypal, чтобы оплатить парню уроки игры на гитаре. Люди посылают деньги со всего мира, и на этот момент уже собрано более 16 тысяч долларов.
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Вы только посмотрите на его реакцию! Джонни Кроу точно знал, что он хочет получить на день рождения. Но за два месяца до его 16-летия скоропостижно умер его отец....
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