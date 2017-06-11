Этот парень получил подарок на день рождения от своего отца, умершего за два месяца до этого

Вы только посмотрите на его реакцию!

Джонни Кроу точно знал, что он хочет получить на день рождения. Но за два месяца до его 16-летия скоропостижно умер его отец. Парень даже представить не мог, что электрогитара, о которой он мечтал, все равно станет реальностью.

Отец Джонни купил гитару еще в феврале, но скончался до дня рождения сына.





В видео, опубликованном на Reddit и Facebook, сестра Джонни показала его эмоции, когда он получил свой сюрприз в музыкальном магазине Port Huron в Мичигане.

And him receiving it. �� Posted by Chandler Mae Crow on Mittwoch, 7. Juni 2017

«Папа купил её на твой день рождения еще до своей смерти», – говорит сестра Джонни на видео, и парень замирает, а потом начинает плакать.

Работники музыкального магазина тоже были очень впечатлены этим событием.

«Это был действительно эмоциональный день для всех нас», – написал Пит Круз, владелец магазина, в комментариях на Reddit.

Видео моментально стало вирусным, набрав на Facebook более 10 миллионов просмотров.

Многие из тех, кто просмотрел видео, интересовались, как помочь Джонни и его семье, поэтому Пит Круз организовал сбор средств через Paypal, чтобы оплатить парню уроки игры на гитаре. Люди посылают деньги со всего мира, и на этот момент уже собрано более 16 тысяч долларов.

Текст: Flytothesky.ru