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Пять самых влиятельных алхимиков в истории

12.06.2017 10:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Перспектива магического преобразования окружающего нас мира привлекала многих ученых на протяжении веков.

До появления периодической таблицы существовала алхимия. Её многолетняя практика основывалась на идее о том, что металлы можно преобразовывать в другие, более ценные вещества. Алхимия была искусством, основанным частично на экспериментах и частично на магии. Ранние исследователи сосредоточили свои поиски на мифической субстанции под названием философский камень, который должен был обладать многими ценными свойствами: продлевать жизнь, исцелять и превращать неблагородные металлы в драгоценные.

Сегодня мы знаем, что элементный состав нашей планеты все же намного сложнее, и большинство постулатов алхимии давно опровергнуты. Но древние ученые были правы в одном: из других элементов можно создать золото. Да, процесс стоит больше, чем стоимость самого золота. Но это возможно.

Итак, пять самых влиятельных алхимиков всех времен:

1. Сэр Исаак Ньютон

Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Именно так, сэр Исаак Ньютон, один из знаменитейших ученых, не чуждался и алхимии. Хотя многие из его алхимических исследований были утеряны, считается, что его больше всего интересовали химические процессы, в том числе связанные с философским камнем и выращиванием серебра и золота из химического раствора. Хотя мы помним Ньютона преимущественно по «яблоку, упавшему с дерева» и, соответственно, силе гравитации, поговаривают, что ученый был очень заинтересован и в силах сверхъестественных. «Ньютон не был первым представителем века разума, он был последним из волшебников», – так написал о нем экономист Джон Мейнард Кейнс.

2. Папа Иоанн XXII

Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Иоанна XXII (1316-1334) чаще всего вспоминают в связи с реорганизации церковной структуры. В 1317 году он издал интересный указ, осуждающий практику алхимии. Папский документ гласил, что эта практика была не только теологически неправильной (человек менял то, что создал Бог), но морально безответственной. И это при том, что Иоанн XXII фактически считался «одним из самых либеральных покровителей образования и науки в истории». Кстати, по очень уверенным слухам папа сам был практикующим алхимиком, и его указ был издан исключительно для отвода глаз и устранения конкурентов.

Когда он умер, в его сокровищнице обнаружилось нереально огромное количество драгоценных камней и денег, которые папа ну никак не мог заработать за всю свою жизнь.

3. Джон Ди

Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Джон Ди считался одним из передовых умов своего времени, а благодаря своему интеллекту и непревзойденной логике он получил место советника в суде королевы Елизаветы I. Тем не менее, Джон Ди был последовательным приверженцем магии и алхимии и последние три десятилетия своей жизни пытался общаться с ангелами. Для Ди два его интереса (наука и магия) не казались взаимоисключающими вообще. Оба были основаны на его желании понять и изучать окружающий мир. Но, увы, ему довелось жить в то время, когда пропасть между научным и духовным была непреодолима. Возможно, в истории нет второго такого недооцененного ученого, как Джон Ди.

4. Джабир ибн Хайян

Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Именуемый «отцом ранней химии», персидский ученый Джабир ибн Хайян (720-815) также был астрологом, инженером, географом, физиком, философом, фармацевтом и алхимиком. Считается, что он пытался разработать способ создания живых существ из специальных химических формул. Джабир ибн Хайян даже получил должность судебного алхимика от халифа Гаруна аль-Рашида, который включил работы ученого в свою легендарную библиотеку Байт-аль-Хикма, уничтоженную монголами в 1258 году. Некоторые из исследований Хайяна под псевдонимом Гебер добрались и до Европы.

5. Тихо Браге

Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Тихо Браге – датский дворянин и ученый, который добился потрясающих результатов. Его наблюдения за астрологическими явлениями были в пять раз точнее, чем данные науки того времени. Он первым утверждал, что Луна вращается вокруг Земли, а остальные планеты – вокруг Солнца, но он заблуждался, считая, что Солнце тоже вращается вокруг Земли. Вероятно, он бы осознал свою ошибку, если бы в 16 веке существовали телескопы, но Браге тем и известен, что он был легендарным астрономом, делавшим свои открытия невооруженным глазом. Кроме того, его интересы распространялись и на алхимию.

Он считал астрологию энергией, связывающей духовные и физические миры. И он также пытался создавать травяные средства от болезней.Пять самых влиятельных алхимиков в истории

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Перспектива магического преобразования окружающего нас мира привлекала многих ученых на протяжении веков. До появления периодической таблицы существовала...

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